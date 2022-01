"Dire fare baciare lettera testamento": al Brecht va in scena un'ode al bambino con la compagnia Teatro Koreja

Nonostante le restrizioni dovute alla pandmeia, in tutta sicurezza prosegue la stagione tratrale per i ragazzi proposta da Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale. Così sabato 22 e domenica 23 gennaio alle ore 17, al Teatro Brecht di Perugia

andrà in scena un appuntamento particolare per la rassegna “Uno spettacolo di famiglia!”: si tratta dello spettacolo "Dire Fare Baciare Lettera Testamento", produzione di Teatro Koreja con la regia di Babilonia Teatri, compagnia di primo piano della scena contemporanea italiana che in questo caso si è cimentata in una produzione per i più piccoli che non mancherà di stupire e aprire riflessioni, come sempre nel caso di questa compagnia.

Racconta il regista Enrico Castellani: “Dire fare baciare lettera testamento è un’ode al bambino. È un canto alla sua bellezza, alle potenzialità che ognuno racchiude dentro di sé, all’infinita gamma di possibilità che ognuno ha davanti quando nasce.

Riflette su un tempo, il nostro, e su una società caratterizzati da ritmi sempre più frenetici dove spesso i bambini vengono trattati come piccoli adulti, senza rispettare i loro tempi, i loro bisogni e senza riservare loro ascolto adeguato.

Lo spettacolo mostra come un bambino abbia bisogno di fare esperienze, come abbia bisogno che gli vengano accordate stima e fiducia.

Questo spettacolo è una proposta di gioco rivolta ai bambini, ai loro genitori e agli adulti in genere. È un invito a scoprire le possibilità del fare, del fare da soli, del fare insieme.”