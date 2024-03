“Fallisci ancora Fallisci meglio”, la "lezione" di Curiuss al Sanfra per "Digital Primitives"

“Fallisci ancora Fallisci meglio” è il titolo del nuovo appuntamento in scena domenica 10 marzo alle 21 all’auditorium San Francesco al Prato di Perugia in cartellone per il format "Digital Primitives" della stagione Sanfra, promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia. Protagonista della serata sarà Curiuss, Alan Zamboni, creatore del canale YouTube che vanta oltre 160mila iscritti.

Sul palco Curiuss narra una delle vicende più importanti e dimenticate. Nel 1792 comincia la misurazione di una parte del meridiano terrestre con lo scopo di definire la lunghezza del metro e il conseguente sistema metrico decimale. È un’impresa unica nel suo genere che durerà sette anni e sarà costellata da una serie impressionante di problemi, imprevisti, contrattempi ed errori. Il risultato sarà sbalorditivo perché attraverso un percorso di fatto fallimentare si riuscì incredibilmente nello scopo che ci si era prefissati: dare al mondo un’unità di misura condivisa. Un'occasione per riflettere sull'importanza e l'imprescindibilità dell'errore nella scienza.

Alan Zamboni, laureato in Ingegneria civile e Lettere moderne, appassionato di astronomia, scienza e van Gogh, lavora come divulgatore e videomaker. Realizza video didattici per l’apprendimento della Fisica, concerti, incontri nelle scuole e talk. Il suo canale YouTube conta oltre 160mila iscritti.

Prossimi appuntamenti: 26 marzo “Terra – Solaris: solo andata. Un viaggio alla scoperta dell’anima” di e con Rick Du Fer – Daily Cogito, 3 aprile “L’Universo in un bicchiere” di e con Davide De Blasio – Spazi Attorcigliati, 27 aprile “L’utile inutilità della filosofia” di e con Matteo Saudino - Barbasofia.