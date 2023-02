“Da Adamo ed Eva ann’oggi” con la compagnia "Du' Baiocchi"

Prezzo non disponibile

La compagnia teatrale “Du’ Baiocchi” della proloco di Santa Lucia presenta “Da Adamo ed Eva ann’oggi”, dissertazioni, scenette, gags in dialetto perugino ed altro, con Claudia Blasi, Elide Sciurpa, Maria Patrizia Cascarri, Giampaolo Perini, Gianfranco Lenzi, Roberto Corsini, Roberto Bizzarri, Simone Roscini.

Appuntamento in programma sabato 18 febbraio alle 21.15, domenica 19 febbraio alle 17.15, sabato 25 febbraio alle 21.15, domenica 26 febbraio alle 17.15 al piccolo teatro San Martino in via Pontani 15 a Madonna Alta.

Ingresso unico 10 euro.