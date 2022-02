Doppio spettacolare appuntamento al Teatro Lyrick di Assisi, tra sogni circensi e Drusilla Foer

Trenta atleti acrobati e ballerini professionisti daranno vita, venerdì 18 febbraio al Teatro Lyric di Assisi (ore 20.45) ad "Alice in Wonderland e le geometrie del sogno", tappa del tour del Circus-Theatre Elysium. Una performance unica al mondo in cui il cast racconterà attraverso la più innovativa delle arti circensi la fiaba di "Alice nel mondo delle meraviglie" di Lewis Carroll. Un progetto artistico sofisticato ed elegante capace di raccontare l’onirico intrecciando molteplici discipline: la ginnastica acrobatica, la recitazione, la danza. In scena i personaggi Alice, il Cappellaio Matto, il Coniglio, il Gatto del Cheshire e la Regina Nera appariranno davanti al pubblico nella loro interpretazione circense, sullo sfondo di impressionanti scene 3D. Inoltre, la storia di Alice si arricchisce nella linea dell’amore con la ragazza che si innamora del Principe Azzurro e, insieme a lui, dovrà superare ostacoli inimmaginabili. Prevendite su circuito TicketItalia.

Sabato 19 febbraio sarà invece la volta di "Eleganzissima", recital scritto e interpretato da Drusilla Foer che, in questa una nuova versione aggiornata prosegue il suo viaggio raccontando gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. In “Eleganzissima”, essenziali al racconto biografico sono le canzoni, che Drusilla interpreta dal vivo accompagnata dai suoi musicisti. Il recital, ricco di musica, svela un po' di lei: familiare per i suoi racconti così confidenziali e unica, per quanto quei ricordi sono eccezionali e solo suoi. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà così poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un'alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall'intensità commovente. Sul palco anche Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori al clarinetto e sax. La produzione è della Best Sound di Franco Godi, compositore per la pubblicità, per la tv e per il cinema fin dagli anni Sessanta, nonché scopritore e artefice dell'hip hop di successo in Italia dagli anni Novanta a oggi. Lo spettacolo è sold out.

La stagione teatrale del Teatro Lyrick è organizzata da Associazione Culturale Zona Franca, direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo del Comune della Città di Assisi.