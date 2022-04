Contro gli stereotipi di genere al Teatro Clitunno di Trevi in scena "Alza la voce"

Prezzo non disponibile

Conculde la rassegna Teatro di Stagione 2022 al Clitunno di Trevi lo spettacolo Alza la voce (di Paolo Civati e Paola Michelini, con Paola e Giulia Michelini, una produzione TSA Teatro Stabile d’Abruzzo & Stefano Francioni Produzioni) che andrà in scena venerdì 22 aprile ore 21:15.

Alza la voce nasce da un fatto di cronaca vera: un orso chiuso in una teca dentro un centro commerciale in Cina. Nello spettacolo l’orso è però un’orsa, l’Orsa Pizza (Giulia Michelini), metafora della condizione femminile di oggi. L’altro personaggio è sempre femminile: Stella (Paola Michelini), che fa le pulizie nel centro commerciale ed è intenzionata a liberare l’Orsa.

Pizza e Stella sono due lati contraddittori della stessa donna, sono una l’opposto dell’altra: Stella, nel suo proposito di liberare l’altra, crede con il suo gesto di poter spazzare via tutte le ingiustizie del mondo; Pizza, invece, è disillusa, amara, leggera, troppo stanca per combattere e troppo feroce per essere davvero addomesticabile.

Alza la voce è un tentativo di parlare del femminile e della sua natura, che sfugge a qualsiasi definizione. Ma la riflessione va oltre la differenza di genere, portando lo spettatore a indagare il tema della discriminazione in generale e sull’altro. In fin dei conti: definire l’altro secondo le proprie categorie di giudizio non significa, di fatto, vincolarlo a uno stereotipo?