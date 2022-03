Comicità per tutti, arriva a Perugia Eleazaro Rossi per la stagione di Comìc Club 

Dopo il successo riscosso da Pietro Sparacino, arriva un nuovo appuntamento con la comicità di Comìc Club a Perugia. Protagonista del prossimo appuntamento format di stand-up comedy ideato da Comìc e Rework Club in collaborazione con The Comedy Club, sarà Eleazaro Rossi.

L'artista salirà sul palco del Rework Club il 10 marzo alle 21 con il suo "The Eleazaro Experience" incentrato sulla sua vita, raccontata con il suo inconfondibile sarcasmo. È un flusso di coscienza che parte dall’infanzia, dal nome che i genitori hanno scelto per lui fino alla singolare educazione ricevuta. Eleazaro parla di femminilità, di femminismo e relazioni uomo/donna, di paternità e delle difficoltà di un padre che cerca di gestire una piccola donna. E ancora di religione, creazione e delle teorie di un eterosessuale rispetto all’omosessualità.

Chi è Eleazaro Rossi

Eleazaro Rossi sale per la prima volta su un palco di stand-up comedy in aprile 2018 e ad inizio 2019 viene selezionato da Comedy Central per il cast della sesta stagione del programma “Stand up comedy” (Sky, canale 128). La sua performance raggiunge rapidamente i quattro milioni di visualizzazioni su Facebook e questo gli consente di portare il suo spettacolo in molti locali e piccoli teatri di tutta Italia. A settembre 2019 inizia una collaborazione artistica con il gruppo comico “Banditi” di Torino e si esibisce una volta al mese nel prestigioso teatro Le Musichall. A ottobre 2019 prende parte alla trasmissione televisiva “Battute?” in onda su Raidue. Nel 2020 viene nuovamente selezionato per il cast della settima stagione di Stand up comedy in onda su Sky e così nel 2021 per l’ottava stagione. Da febbraio 2022 entra a far parte del cast di Le Iene, su Italia Uno. È autore di tutti i suoi testi.