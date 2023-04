Club Festival, all'Hotel Giò protagonista l'improvvisazione teatrale con Voci e Progetti

Prezzo non disponibile

Sabato 15 aprile, alle 20, continua a Perugia il Club Festival ovvero il festival internazionale di improvvisazione teatrale, ispirato alle jam session che movimentano l’anima musicale della città di Perugia.

La terza edizione del festival organizzato dall’associazione Voci e Progetti si sposta sul palco dell’Hotel Giò Wine e Jazz Area di Perugia in via Ruggero d’Andreotto 19 a Perugia, per regalarci l’ultimo di tre appuntamenti con quelle che sono considerate le eccellenze italiane e internazionali dell’arte teatrale dell’improvvisazione.

Gli attori dell’associazione Voci e Progetti si esibiranno insieme ad artisti internazionali e saranno accompagnati da straordinari musicisti, che a loro volta improvviseranno suonando dal vivo.

L’atmosfera del Club unita ad una performance esclusiva ed eccezionale, condurrà il pubblico dentro una divertente serata di musica e teatro all’improvviso, condita da qualcosa da bere e da mangiare.

Oltre agli attori di Voci e Progetti, due ospiti renderanno la serata unica e originale: in arrivo direttamente da Amburgo, Nadine Antler, insieme ad Antonio Contartese, da Bologna. Le musiche sono affidate invece ai musicisti Alessandro Cristofori alle tastiere e Guido Pietrella al basso.