Chiusura in bellezza al Pan Opera Festival con "Il segreto di Susanna"

Sabato 26 settembre alle 21 e domenica 27 alle 17.30 sul palco del teatro Cesare Caporali di Panicale si chiuderà l’edizione 2020 del Pan opera festival, l’evento dell’associazione culturale TéathronMusikè dedicato all’opera da camera, particolare genere di teatro musicale. Sarà l’opera ‘Il segreto di Susanna’ del veneziano Ermanno Wolf Ferrari composta nel 1909 ad allietare il pubblico.

Per informazioni e prenotazioni: tickets@tmusike.it, 351.9442515.

Nel rispetto della normativa anti Covid in vigore, l’organizzazione del festival ha ridotto il numero dei posti disponibili ma attivato una nuova modalità di fruizione degli eventi, la diretta streaming, che per questo spettacolo sarà durante la recita della domenica. Per ciò che riguarda l’accoglienza in teatro, tutto avverrà nel rispetto delle norme igieniche, di sanificazione e distanziamento previste. Il Pan opera festival è sostenuto Gal Trasimeno Orvietano e dalla Banca Centro credito cooperativo, e patrocinato da Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Panicale.