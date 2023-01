Chi ha paura di Virginia Woolf? La pluripremiata produzione del Tsu riparte da Todi

Due coppie e una strana notte, vissuta tra confessioni, menzogne, accuse. Parte dal Teatro Comunale di Todi, domenica 8 gennaio alle 17, la tournée 2023 di Chi ha paura di Virginia Woolf?, il testo più celebre di Edward Albee, diretto da Antonio Latella (opera candidata finalista ai Premi Ubu come miglior spettacolo e per la miglior regia).

Prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria con il contributo speciale della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli e nella nuova traduzione di Monica Capuani, Chi ha paura di Virginia Woolf? vede protagonisti Sonia Bergamasco (Premio Ubu 2022 per il ruolo di Martha) e Vinicio Marchioni (candidato finalista come miglior attore per l'interpretazione di George), insieme a Ludovico Fededegni (Premio Ubu 2022 miglior attore under 35 per il ruolo Nick) e Paola Giannini (nel ruolo di Honey).