Castiglione del Lago aspetta Monica Palma con “Uma Kleine Operette”, venerdì 8 Aprile a Palazzo della Corgna

Venerdì 8 aprile nella Sala di Ascanio di Palazzo della Corgna a Castiglione del Lago va in scena una interessante proposta di Lagodarte Impresa Sociale: si tratta di “Uma Kleine Operette”, una performance teatrale scritta e interpretata da Monica Palma, frutto anche delle sue esperienze internazionali di teatro di ricerca e adattata da “E pioggia su Clarice” della stessa autrice. Inizio alle ore 19 (durata 45 minuti) con ingresso a offerta libera e prenotazione obbligatoria.

«Una bettola che si apparecchia dove trova un tavolo, magari anche in un prestigioso palazzo lacustre. Marseille sta al tavolo come alla superficie di un verso continuo, da spartire con chi non si lascia sorprendere perché tutti abbiamo già sentito i canti aggirarsi nel mondo come se fossero sotterranei del ricordo».



Monica Palma è nata nel 1963 a Lonigo in provincia di Vicenza. Durante gli anni ’80 e inizio ’90, si muove fra Italia, Francia, Germania e West Africa, nel teatro di ricerca. Dal 1994, interrotto il “nomadismo”, agisce la sua scrittura, intrecciandola a quella di donne visionarie, in linee di azione performativa.