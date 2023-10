Cassandra, una variazione sul mito per inaugurare la stagione di Mttm

Cassandra, lo sappiamo, è la più bella tra le figlie di Priamo ed è amata da Apollo che le concede il dono della profezia. Tuttavia, la donna rifiuta il suo amore e, per punizione, il dio farà sì che le sue profezie siano sempre inascoltate. È così che, pur profetizzandone la fine senza che nessuno le creda, assiste impotente alla distruzione di Troia e, non potendo salvare né se la città né se stessa dal destino di distruzione e morte, lo esorcizza raccontandolo.

Uno spettacolo che trae materiali da Eschilo, Euripide, Licofrone – l’autore che proprio a questa immagine femminile dedicò l’Alessandra “un poemetto di esuberanza barocca, ricca di colori, dal lessico ricco e molteplice, che non esclude l’osceno, il volgare, il linguaggio da trivio, da bordello…” – e interessanti spunti da Christa Wolf e Enzo Moscato – voce tra le più dense e toccanti della drammaturgia contemporanea – per raccontare una variazione sul mito della profetessa, colei che osserva lucidamente, penetra la verità dei suoi giorni e va incontro allo spietato destino di schiava e vittima mentre Troia consuma tra le fiamme la sua dolente epopea.

Lo spettacolo di Laura Angiulli è un’originale rivisitazione del mito greco di Cassandra. La regista si concentra sulla figura della donna, intesa come vittima di un destino ineluttabile, ma anche come simbolo di resistenza e di lotta contro l’ingiustizia. Le due interpreti, Alessandra D’Elia e Caterina Spadaro, insieme alla interpretazione in canto di Caterina Pontrandolfo, danno vita a una Cassandra complessa e sfaccettata, che si muove tra la rabbia, la disperazione e la speranza.

Prodotta dalla Galleria Toledo di Napoli con l'allestimento scenico di Rosario Squillace e le luci sono di Cesare Accetta, Cassandra vede una significativa e consistente presenza della sezione musicale affidata alla creazione di Enrico Cocco e Angelo Benedetti.

Lo spettacolo è in programma 20 ottobre alle 21 al teatro La Piazzetta, di piazza Mengoni 4 a Mgione, il 21 ottobre, alle 19, al Back to Back Theatre Lab di via Morettini 27/l a Perugia, in replica il 22 alle 18.