Al via il cartellone del Teatro Clitunno di Trevi: 8 spettacoli di qualità con grandi attori e registi

Si alza nuovamente il sipario al Teatro Clitunno di Trevi per la stagione teatrale 2022. Torna infatti il 14 gennaio “Teatro di stagione”, curato da Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale con il sostegno del Comune di Trevi e la collaborazione di Francesca Romana Lovelock.

Come spiega la direttrice artistica di Fontemaggiore Beatrice Ripoli: “E’ una stagione che conferma la qualità e l’importanza dell’offerta di questo meraviglioso, piccolo teatro. Otto spettacoli con tante eccellenze: attori, drammaturghi, registi, ognuno con la sua arte e con le sue peculiarità, con il suo modo di intendere la scena teatrale. Uno sguardo particolare sarà dedicato alle donne, con bravissime interpreti che porteranno gli spettatori alla scoperta delle tante sfaccettature del mondo femminile”.

Gli spettacoli in cartellone

Questi gli spettacoli in programma: il 14 gennaio “Alza la voce”, commedia contemporanea con in scena due sorelle, Giulia e Paola Michelini, popolare attrice di cinema e televisione la prima, affermata attrice teatrale la seconda; il 29 gennaio Silvia Salvatori con “Diario intimo” da Raymond Queneau, dove una donna ormai anziana prova a raccontarsi la vita e a raccontarci quanta ancora ne desideri, suscitando ilarità e commozione. L’11 febbraio un testo classico, 7 contro Tebe di Eschilo, sarà riproposto con geniale comicità da I sacchi di sabbia con la regia di uno dei maggiori registi contemporanei italiani, Massimiliano Civica. Il 18 febbraio in programma il nuovo spettacolo di un giovane drammaturgo e regista tra i più interessanti della nostra scena, L’ombra lunga del nano di Alberto Fumagalli. Il 4 marzo ancora una donna che interpreta un grande classico: Diletta Masetti sarà “La signorina Else”, dal capolavoro di Arthur Schnizler.

A seguire, due eventi speciali molto attesi dal pubblico: il 12 marzo “Segnale d’allarme. La mia battaglia VR” è uno spettacolo immersivo in realtà virtuale, ideato e interpretato da Elio Germano. Lo spettacolo, che sarà visibile solo grazie a supporti visivi in 3D, porterà lo spettatore ad immergersi nell’opera teatrale e a confondere piano piano immaginario e reale. Il 25 marzo andrà in scena Lodo Guenzi con “Uno spettacolo divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio”. Lodo Guenzi è il popolare cantante del gruppo Lo stato sociale, ma anche un personaggio eclettico che si muove tra televisione, teatro e cinema. In questo spettacolo racconta tutta una vita con ironia, tra dramma e commedia, tra musica e parole.

Si chiude l’8 aprile con “Art” del Teatro della Tosse. “Art” è una commedia crudele e divertente sull’amicizia scritta da una grande drammaturga contemporanea, Yasmina Reza, e tradotta in oltre trenta lingue.



E’ aperta la campagna abbonamenti a 8 spettacoli o a 4 spettacoli a scelta.