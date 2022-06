“Caduto da sempre”, ad Assisi in scena un grande e multiforme omaggio a Pasolini firmato dal Piccolo Teatro degli Instabili

In occasione del centenario della nascita del grande scrittore, poeta e regista italiano Pier Paolo Pasolini, prenderà il via ad Assisi, fra giovedì 2 e venerdì 3 giugno, il ciclo di spettacoli “Caduto da sempre”. Le rappresentazioni, a cura del Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi, vedranno la partecipazione del pianista e compositore umbro Ramberto Ciammarughi e degli straordinari interpreti Maria Paiato, Lino Musella e Francesco Bolo Rossini.

“Caduto da sempre”, prende spunto dal titolo dal passaggio più suggestivo della lettera inviata dallo stesso Pasolini a Don Giovanni Rossi, fondatore della Pro Civitate Christiana. Una condizione quella del Pasolini, che frequentò Assisi dal 1962 al 1965, del poeta caduto da cavallo e incapace di risalirvi. Un conflitto fra ispirazione e pulsione, fra spiritualità e politica che sfocerà nella realizzazione de “Il Vangelo secondo Matteo”. Dunque proprio Assisi, che ispirò allo scrittore il suo primo film, ospiterà fra i suoi palazzi più belli, Palazzo Bartocci Fontana, Palazzo Vallemani e Palazzo Monte Frumentario, due giorni di spettacoli che hanno la speranza di non tradire la poetica di Pier Paolo Pasolini. D’altronde la città non è nuova nel porre omaggio al poeta che, già nel 2019, e sempre per conto del Piccolo Teatro degli stabili, ha proposto al suo pubblico PPP/Vita attraverso.

All'insegna della sperimentazione artistica già vissuta, con un lavoro collettivo intriso di passione ci sarà nelle giornate di giovedì e venerdì anche l’esposizione di alcuni stendardi sui palazzi in cui si terranno le esibizioni.

Il programma delle esibizioni

Si inizia giovedì 2 giugno alle 18.00 con “Niente di naturale” a cura della Compagnia del Piccolo Teatro degli Instabili, che ripeteranno lo spettacolo il giorno seguente alla stessa ora. Giovedì 2 giugno alle 21.00, Palazzo Vallemani, ospiterà “Caduto da sempre – Atto I – Un usignolo” con protagonisti grandi attori della scena teatrale e cinematografica italiana: Maria Paiato, Lino Musella e Francesco Bolo Rossini.

Nella serata di venerdì 3 giugno sarà il momento di ascoltare Ramberto Ciammarughi, musicista attivo fin dagli anni ‘80 con esibizioni in tutto il mondo, tra Germania, Spagna, Francia, Giappone, Svizzera, Turchia, Lussemburgo e Singapore. Abituato da molto tempo a lavorare come compositore e arrangiatore di colonne sonore, per spettacoli teatrali e installazioni di arte figurativa, in questa occasione sarà alle prese con musiche originali, pianoforte e live electronics con “Caduto da sempre – Atto II – In forma di canto” alle 21.00 a Palazzo Monte Frumentario – piano Vicolo degli Esposti.

Programma: