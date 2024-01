Buonanotte mamma, al Mengoni Marina Confalone e Mariangela D'Abbraccio

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 21/01/2024 al 21/01/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Al teatro Mengoni di Magione, in prima nazionale, domenica 21 gennaio alle 18, Marina Confalone e Mariangela D'Abbraccio, dirette da Francesco Tavassi, in Buonanotte mamma. Sarà riproposta la straordinaria opera della drammaturga statunitense Marsha Norman, Premio Pulitzer per la drammaturgia nel 1983.