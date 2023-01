Alla Sala dei Notari, Bouquet of Madness: tutto lo strano della cronaca nera

Aucma e Mea Concerti annunciano un nuovo appuntamento della stagione di Tourné: domenica 12 marzo alle 21 alla sala dei Notari di Perugia arriva Bouquet of Madness. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Perugia.

Nato dall’amicizia tra Martina e Federica, Bom ha rapidamente conquistato gli ascoltatori italiani, arrivando in cima alle classifiche dei migliori podcast sulle principali piattaforme di ascolto. "Bouquet of Madness" parla dei casi di cronaca nera più strani, assurdi e misteriosi in Italia e nel mondo, senza soluzioni ma con tante domande: in ogni puntata Federica e Martina raccontano due storie con un piacevole venatura di humor nero, portando alla luce le assurdità del comportamento umano.

Ad oggi "Bouquet of Madness" conta numerose puntate, uno spin-off – MiniBom, disponibile in abbonamento solo su Spotify – oltre a una serie di partecipazioni a festival ed eventi, tra i quali il Lucca Comics.

Il loro modo di raccontare storie e creare tormentoni come il labrador umano, i cialtroni e bello* ha fatto radunare intorno a loro un’agguerritissima fanbase di BOMers che non vede l’ora di poterle incontrare dal vivo.

La prima gemma dell’idea è spuntata con parecchi mesi di anticipo sull’effettiva realizzazione della prima puntata ed era solo un desiderio, una promessa: "Non sarebbe bello avere un progetto insieme?".

Sia Federica che Martina seguono numerosi podcast, e anche la scelta del tema è stata immediata, nonostante le due si approccino al true crime in modo diverso: Martina è metodica e ama immergersi nel buio, Federica lo fa da controfobica e la cosa di cui ha più paura al mondo sono i serial killers.

Il titolo del podcast si ispira al monologo della follia di Ofelia nell’Amleto di Shakespeare, in cui viene descritto il Bouquet of Madness: "Vi è senso anche nel suo delirio; pensieri e rimembranze conformi", dice Laerte, mentre Ofelia illustra i fiori con cui si è adornata i capelli lungo il tragitto verso la follia.