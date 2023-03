Bouquet of Madness, il true crime con cui si può anche ridere "sempre nel rispetto delle vittime"

Ma qualcuno si ricorda delle vittime di Jack lo Squartatore? Tutti conoscono lui, praticamente nessuno le donne che vennero uccise per mano sua. E allora? Allora parte da qui il progetto di Martina e Federica, Bouquet of Madness, una conversazione approfondita su casi di cronaca nera che le due interpreti avviano partendo proprio dalle vittime, dalle loro vite e dalle loro storie. Bouquet of Madness è diventato un podcast nel periodo della pandemia da covid, poi uno spettacolo dal vivo, che domenica 12 marzo sarà anche a Perugia, alla Sala dei Notari, tappa del secondo tour che, dopo le grandi città, sta incontrando quelle più piccole. Sono a Perugia, ma non c’è da aspettarsi che parleranno di quel famoso caso di cronaca che ha visto la città umbra sotto i riflettori per una decina di anni, il delitto di Meredith Kercher. “Prima regola: non parlare di casi strafamosi, non avremmo niente da aggiungere a quello che già è stato detto, raccontato, analizzato. Seconda regola: non si parla di fatti di cronaca nera nei luoghi dove sono avvenuti” spiegano.

“Il progetto nasce da una passione comune per il true crime, per i casi di cronaca, non solo italiani. Ci siamo trovate in tanti casi a parlarne tra di noi e, alla fine, abbiamo pensato che potesse essere interessante parlarne con il pubblico”. Perché, anche se il podcast, diffuso sulle principali piattaforme, è un prodotto chiuso che lo spettatore ascolta a suo piacimento, l’interazione con il pubblico, al pari di una conversazione appunto, c’è. “Grazie ai social ovviamente. C’è chi, fortunatamente per noi, a ogni nuova puntata, appena pubblichiamo su Instagram una nuova uscita, ci scrive subito per condividere pareri, per farci domande”. Un’interazione che lo spettacolo dal vivo, in qualche modo ripropone. “Ah sì, è capitato che ci fossero degli interventi live. Questo è sicuramente molto stimolante. È anche vero che il pubblico che viene ai nostri spettacoli condivide con noi questo interesse”, quindi è un pubblico in qualche modo “preparato”. Preparato come lo sono loro. “Certamente, per affrontare ogni vicenda ci documentiamo più che possiamo. Perché non siamo criminologhe, investigatrici o giornaliste, ma non vogliamo neanche fare chiacchiere da bar. Molte vicende sono avvenute all’estero, prevalentemente si tratta di casi irrisolti che raccontiamo e a cui diamo una chiave di lettura, un punto di vista che è soprattutto quelle delle vittime” spiegano Martina e Federica. Cosa aspettarsi dal loro spettacolo? “Un racconto diverso di due fatti di cronaca drammatici, a tratti anche divertente, ma sempre rispettoso di chi ha sofferto e soffre, di chi non c’è più". L’appuntamento è per domenica 12 marzo alle 21 alla sala dei Notari di Perugia.