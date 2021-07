A Bevagna in scena una scommessa e una sfida: lo spettacolo “A riveder le stelle” con l'Inferno di Dante

Il 2021 è l’anno dedicato a Dante, un’occasione imperdibile per gli appassionati di Medioevo e per i rievocatori del Mercato delle Gaite di Bevagna. Per questo motivo, la cittadina umbra si appresta a vivere un grande momento: il 31 luglio ed il 1 agosto, in Piazza Silvestri a Bevagna, si terrà “A Riveder le Stelle”: 700 anni di storia, 70 attori in scena e 7 quadri scenici accompagneranno lo spettatore nel viaggio più famoso, quello del sommo poeta Dante Alighieri nell’animo umano. Un innovativo impianto scenico e sorprendenti effetti speciali incanteranno il pubblico: mostruose creature e paesaggi inattesi, demoni, giganti e illustri personaggi storici, crateri infuocati e speroni di roccia, crinali a strapiombo e laghi ghiacciati in una sorprendente collocazione nello spazio architettonico che caratterizza la Piazza di Bevagna, sottolineandone ed esaltandone la peculiare asimmetria.

Prodotto dall’Associazione Mercato delle Gaite, l’opera medievale vanta un team creativo d’eccezione e una troupe di professionisti di grande talento, che porta in scena una produzione innovativa e ambiziosa, vera e propria Opera Medievale. Scritta da Davide Gasparrini, musicata da Danilo Tamburo, con le coreografie di Veronica Taccucci. La direzione artistica è della Compagnia Agape Teatro a cui si aggiunge l’importante collaborazione dell’ensemble di musica antica Musicanti Potestatis.