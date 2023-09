Strabismi Festival al Piccolo Teatro degli Instabili: il programma

Dal 27 al 30 settembre al Piccolo Teatro degli instabili di Assisi, si terrà la IX edizione del Festival Strabismi, evento dedicato al teatro e alla danza contemporanea che da nove anni pone l’attenzione sui giovani talenti emergenti del panorama italiano.

"Fin dalla prima edizione siamo sempre andati a caccia di quegli artisti che ancora non hanno avuto modo di mostrare il frutto del loro lavoro e della loro ricerca artistica su palchi importanti. Non pensiamo che Strabismi lo sia, piuttosto ci vediamo come un trampolino per questi giovani talenti. Molte sono infatti le compagnie che dopo aver attraversato la nostra realtà hanno trovato spazio in prestigiosi cartelloni nazionali e internazionali – dice Alessandro Sesti, curatore del festival – quest’urgenza nasce dalla totale assenza di attenzione verso le nuove generazioni, a livello generale nel nostro Paese e ancor più nell’ambiente artistico e teatrale. Come possiamo trovare i grandi nomi del futuro se oggi non diamo loro alcuno spazio?".

Si inizia, al Piccolo Teatro degli Instabili di Fulvia Angeletti, il 27 settembre con il nuovo spettacolo dell’inedito duo Puscibaua/Impegnoso dal titolo Nuove abitudini per la notte, un esperimento che capovolge quanto di solito vediamo. Puscibaua, pluripremiato cantautore umbro, mette al centro della performance il racconto del proprio percorso musicale, facendo del teatro, impersonato dall’attore autore Silvio Impegnoso, una spalla, così da raccontarci la genesi delle sue opere.

Il 28 e il 29 settembre andranno in scena gli studi delle compagnie selezionate tramite un bando nazionale, fra oltre cento proposte. La selezione è operata della direzione artistica partecipata di Strabismi, composta da giovani ragazze e ragazzi tra i 18 e i 30 anni, cui viene affidato l’importante compito di selezionare gli spettacoli proposti e di premiare uno di essi avviandolo al percorso ideato e promosso da Risonanze Network, rete di tutela e promozione del teatro italiano under 30, attraverso i progetti Cantiere Risonanze e Generazione Risonanze.

Quest’anno i selezionati sono Rebecca Righetti con Cade la neve, figurati io, la compagnia Il Turno Di Notte con fragileresistente, L’Erba Cattiva con _Scroll e Matrice Teatro con Il dilemma dei cento girasoli fotovoltaici.

Chiuderà il festival il giorno 30 settembre lo spettacolo Verderame della compagnia Le TSC, selezionato nella precedente edizione di Strabismi dalla direzione artistica e che vedremo nella sua forma definitiva. Nonostante il cartellone ridotto, c’è anche spazio, tutti i pomeriggi alle 17 sempre al Piccolo Teatro degli Instabili, grazie alla collaborazione con FreeTime aps, per la terza edizione del Premio SceMario, ormai il premio più ambito d’Italia.

Strabismi è un festival realizzato da un giovane gruppo di artisti umbri, il cui percorso artistico è riconosciuto in tutta Italia, che singolarmente hanno conseguito alcuni tra i premi più prestigiosi nel panorama teatrale italiano. Ogni anno è grazie a Marco Andreoli, Alessandro Sesti, Debora Contini, Silvio Impegnoso, Andrea Volpi, Gabriele Furnari Falanga, Nicola Papapietro, Lisa Baratta e Isabella Ridolfi che questa grande occasione per i giovani artisti vede la luce.