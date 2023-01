"Amore+Iva", Checco Zalone arriva sul Palabarton di Perugia

Prezzo non disponibile

Checco Zalone torna nei teatri e nei palazzetti di tutta Italia con il suo nuovo spettacolo "Amore + Iva" scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino e, nell'ambito della stagione Tourné, promossa da Aucma e Mea Concerti, approda anche al PalaBarton di Perugia il prossimo 16 maggio alle 21. Unica data in Umbria per l'evento realizzato in collaborazione con il Comune di Perugia.

L’artista pugliese tornerà sul palco undici anni dopo il "Resto Umile World Tour" e dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano. Prodotto da Arcobaleno Tre e Mzl, con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta, il nuovo tour di Checco Zalone attraverserà tutta la penisola per concludersi nell’ottobre 2023.

"Amore + Iva" è uno spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano.

Prevendite su circuito TicketOne