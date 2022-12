Alla Cittadella di Assisi una commedia in dialetto perugino per beneficienza

Prezzo non disponibile

Per gli amanti del vernacolo perugiino, la compagnia Teatrale la Turrenetta presenta lo spettacolo teatrale "Beniamino Ciofetta Appaltatore". Si tratta di una commedia in dialetto di Artemio Giovagnoni, di cui è attore e regista Giampaolo Nicolia, con Gianluca Spaccini, Maurilio Breccolenti, Roberto Maranghi, Roberta Pennaforti, Stefania Sensi, Antonina Liuzza. Scenografia di Anna Maria Bertolini, suono e luci di Paolo Bulletti. Lo spettacolo è in programma ad Assisi il prossimo 7 Dicembre alle ore 21.00, presso il Teatro la Cittadella.

L'incasso sarà devoluto a favore della Casa di Riposo per anziani Andrea Rossi di Assisi.