Al via "Briciole", la speciale rassegna teatrale inclusiva per persone sorde

Si chiama "Briciole" ed è una rassegna teatrale speciale dedicata alle persone sorde, in particolare ai bambini con le loro famiglie.

Prenderà il via domenica 22 maggio alle ore 17.00 a Tuoro sul Trasimeno presso il Teatro dell’Accademia, e per iniziare andrà in scena lo spettacolo di teatro d’attore dedicato ai bambini a partire dai 3 anni, “Pinocchio” di Accademia Perduta/Romagna Teatri di Forlì.

L’ingresso agli spettacoli è completamente gratuito.

Panedentiteatro ha voluto creare una rassegna per mettere in rete i Comuni limitrofi al Lago Trasimeno in un unico cartellone che va da maggio a settembre 2022; sette i Comuni che hanno aderito: Tuoro sul Trasimeno, Panicale, Corciano, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione e Passignano sul Trasimeno.

La rassegna Briciole desidera diffondere un criterio che si auspica si diffonda in tutta la programmazione culturale regionale, ovvero quello dell’inclusività: ecco perché sono previsti degli ausili per persone sorde.

Briciole avrà due identità: un cuore pulsante che batterà all’interno dei teatri attraverso lo spettacolo dal vivo con il pubblico in presenza e la sovratitolatura simultanea ed una moderna identità digitale, dato che gli spettacoli verranno trasmessi anche in streaming, segnati da due interpreti LIS.