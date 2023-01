Al Morlacchi l'anteprima di Amanti, il primo lavoro teatrale di Ivan Cotroneo

Prezzo non disponibile

Il teatro Morlacchi ospita l'anteprima nazionale di Amanti, il primo lavoro teatrale dell'autore e sceneggiatore Ivan Cotroneo che vede protagonisti Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi, e con loro Orsetta De Rossi, Eleonora Russo e Diego D’Elia.

In scena dal 18 al 22 gennaio (mercoledì alle 20.45, giovedì alle 19.30, venerdì alle 20.45, sabato alle 18 e domenica alle 17), Amanti è una nuova commedia in due atti sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, sul maschile e sul femminile, e in definitiva sulla ricerca della felicità che prende sempre strade diverse da quelle previste. Una commedia brillante e divertente, con situazioni e dialoghi che strappano risate, ma anche un’esplorazione dei sentimenti di una coppia che nella clandestinità trova rifugio, conforto, divertimento, ma anche affanno, preoccupazione, e forse pericolo.