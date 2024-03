Al Cucinelli va in scena Moda Povera V – Les vetements de Renée

Dopo la suggestiva performance Embodying Pasolini con Tilda Swinton andata in scena al Teatro Cucinelli nel 2022, lo storico e curatore di moda Olivier Saillard, tra i più influenti nel panorama internazionale, torna a Solomeo con il suo nuovo lavoro Moda Povera V – Les vetements de Rene?e dedicato alla madre; uno dei capitoli piu? coinvolgenti del suo progetto “Moda Povera”, iniziato nel 2018, attraverso cui applica i principi tecnici della haute couture a capi normali di ogni giorno per trasformarli in abiti preziosi.

La performance andrà in scena giovedì 14 e venerdì 15 marzo, ogni giorno in doppia replica alle 20 e alle 21.30.