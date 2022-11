A Spello si apre il sipario su “EaT - Enogastronomia a Teatro", dove i prodotti del territorio sono gli attori protagonisti e il pubblico è parte della scena

Un inedito connubio tra enogastronomia e teatro, in cui la platea si svuota delle sue poltrone, per ospitare tavoli e sedie, e dove gli spettatori degustano, ascoltano e partecipano agli spettacoli di chef, attori e musicisti. Si tratta del nuovo format, “EaT - Enogastronomia a Teatro”, in scena al Caio Melisso di Spoleto dal 25 al 27 Novembre con tre giorni di spettacoli, musica e degustazioni dedicati all’enogastronomia, dove il pubblico sarà coinvolto in maniera attiva: attori e spettatori si siederanno allo stesso tavolo e condivideranno cibo e musica.

Vino, olio, tartufo, e non solo, saranno i protagonisti della scena.

Gli spettacoli saranno volano di promozione dei prodotti del territorio in una chiave unica e innovativa, anche per i menu particolari che li accompagneranno sia a pranzo che a cena: il “Concerto che puoi mangiare” a cura di Food Ensemble, lo spettacolo teatrale con cena a base di vino e cinghiale (“Nato Cinghiale” di e con Alessandro Sesti e Debora Contini), un grande tavolo dove attori e spettatori si ritrovano a condividere il tempo di un pranzo grazie al “Teatro da mangiare” a cura del Teatro delle Ariette (per questo spettacolo l’appuntamento è all’ex Museo Civico, palazzo della Signoria).

E poi, come altri “ingredienti” della manifestazione, la cultura dell’olio (appuntamento con Maurizio Pescari, autore del libro “L’olio e gli altri ingredienti della nostra vita”), i mille volti del Trebbiano Spoletino (vini e parole su un grande bianco di territorio insieme al critico Antonio Boco e all’attore Gianluca Foresi) e il cooking show Marco Gubbiotti versus Giorgione.

Molto atteso è il Food Sound System, spettacolo multimediale di cucina, musica dal vivo, teatro e video di Donpasta, cuoco, poeta ed ecologista. Per il New York Times, "uno (e per certi versi unico) dei più inventivi attivisti del cibo". Sul palco Daniele de Michele, il suo vero nome, usa vinili e pentole contemporaneamente, mixer e mini-pimer per frullare musica e veloutés. Una consolle, un piano da cucina, fornelli e vinili, coltelli e Technics 1200 si sporcano a vicenda con buone vibes e farina, tenera e di grano duro per l'insostituibile "Imperia" a manovella che sforna tagliatelle. Tutti i sensi sono chiamati in causa: vista, gusto, olfatto, tatto, udito. E' una performance multimediale in cui ci si lascia andare alla emozione del cibo, ai suoi profumi, colori, le sue forme, i suoi aromi. Il dj set è speziato di sonorità del mondo intero, tra il funk, il reggae, il Sud America e la Londra meticcia.

Ad ogni spettacolo non mancheranno bruschette con l’olio extravergine di oliva nuovo di Monini (main supporter della manifestazione insieme ad Urbani Tartufi).

Il programma

Venerdì 25 novembre

Ore 17.00 Taglio del nastro

Ore 18.00 Teatro Caio Melisso Food Ensemble – Il concerto che puoi mangiare

Un’esperienza sensoriale da vivere come un concerto, uno spettacolo da gustare come un aperitivo. Una composizione sonora eseguita con i suoni del cibo che si assaporano.

Ore 21.00 Nato cinghiale – spettacolo teatrale con cenetta di e con Alessandro Sesti e Debora Contini. Drammaturgia Alessandro Sesti, musiche eseguite dal vivo da Debora Contini. Si ringrazia Giacomo Sette, Patrizio, Giuliana e Franco e Sant’Antonio. Produzione Strabismi, Teatro Thesorieri.

In collaborazione con Qui e Ora residenza teatrale. Selezione Play with food 2021.

Il menù: la bruschetta con l’olio nuovo, lo spezzatino di cinghiale, il vino (non sono previste varianti vegetariane).

Sabato 26 novembre

Ore 11.00 Presentazione del libro “L’olio e gli altri ingredienti della nostra vita”

Le linee guida del libro “L’olio e gli altri ingredienti della nostra vita” (Rubbettino) portate in Teatro dall’autore, Maurizio Pescari, abile a spaziare tra i valori che ruotano intorno alla cultura dell’olio: dalle consuetudini alle tradizioni, da commodity a ingrediente fondamentale. L’essere umano è sempre protagonista consapevole o inconsapevole delle sue scelte.

Ore 13.00 (all’ex Museo Civico, palazzo della Signoria) Teatro delle Ariette - Spettacolo “Teatro da mangiare” di Paola Berselli e Stefano Pasquini, con Paola Berselli, Maurizio Ferraresi e Stefano Pasquini. Regia di Stefano Pasquini.

Un grande tavolo dove si ritrovano attori e spettatori, a condividere il tempo di un pranzo, è così che si compie un rito così profondamente umano da catapultarci nel cuore del nostro presente, nell’attimo assoluto del “qui e ora”, senza mediazione, nell’evidente e disarmante verità delle nostre vite.

Menù: pane semintegrale (farina bio Ariette); verdure di stagione (bio Ariette) con salsa verde; formaggio di mucca “Contadino” caseificio Valsamoggia; salame nostrano salumificio Franceschini (Valsamoggia); tagliatelle semintegrali (farina bio Ariette e uova Ariette) con pesto di noci, mandorle e rosmarino.

Ore 17.00 Teatro Caio Melisso Masterclass “I mille volti del Trebbiano Spoletino”

Tutte le interpretazioni del trebbiano dallo spumante al vino dolce, passando per la macerazione e maturazioni in legno.

Ore 21.00 Teatro Caio Melisso Food Ensemble – Il concerto che puoi mangiare

Un’esperienza sensoriale da vivere come un concerto, uno spettacolo da gustare come una cena. Una composizione sonora eseguita con i suoni del cibo che si assaporano. Concerto e degustazione cinque piatti, un menù studiato solo per l’occasione con i prodotti del territorio, con calice di vino.

Domenica 27 novembre

Ore 11.00 Show Cooking Marco Gubbiotti Vs Giorgione - La cucina spoletina

Ore 13.30 Teatro delle Ariette - Spettacolo “Teatro da mangiare” di Paola Berselli e Stefano Pasquini, con Paola Berselli, Maurizio Ferraresi e Stefano Pasquini. Regia di Stefano Pasquini.

Un grande tavolo dove si ritrovano attori e spettatori, a condividere il tempo di un pranzo, è così che si compie un rito così profondamente umano da catapultarci nel cuore del nostro presente, nell’attimo assoluto del “qui e ora”, senza mediazione, nell’evidente e disarmante verità delle nostre vite.

Menù: pane semintegrale (farina bio Ariette); verdure di stagione (bio Ariette) con salsa verde; formaggio di mucca “Contadino” caseificio Valsamoggia; salame nostrano salumificio Franceschini (Valsamoggia); tagliatelle semintegrali (farina bio Ariette e uova Ariette) con pesto di noci, mandorle e rosmarino.

Ore 18.00 Food Sound System - Spettacolo di cucina, musica dal vivo, teatro e video

“Se hai un problema... aggiungi olio”, questo è il motto di Donpasta, cuoco poeta ed ecologista. Food Sound System è il suo progetto multimediale in cui si mescolano cucina salentina, musica, racconto popolare e immagini, per uno spettacolo a 360°. La musica, rigorosamente dal vivo, suona verso i fornelli e i fornelli la ripagano della stessa moneta. Nuove lasagne musicali spruzzate in levare di reggae, jazz e rock.