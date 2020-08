A Marsciano la prima edizione di "Teatro Comunità Umbria Fest", per promuovere il teatro soprattutto fra i giovani

Arriva a Marsciano, dal 17 al 20 agosto 2020 la prima edizione di “Teatro Comunità Umbria Fest”, organizzato dal Teatro Laboratorio Isola di Confine, di Valerio Apice e Giulia Castellani, con il patrocinio del Comune di Marsciano. Il Festival propone una serie di eventi dedicati al teatro, con performance, narrazioni, laboratori e incontri formativi che si rivolgono a diverse fasce di pubblico, specialmente ai giovani. Per il finanziamento del Festival Isola di Confine si è avvalsa di parte delle risorse ricevute a sostegno delle sue attività dal Fondo Emergenza Covid 2020 Spettacolo del Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo (Mibact) e dal Fondo Sostegno Cultura dell'Unione Buddhista italiana.

Il programma del Festival

Sede del Festival è lo spazio all’aperto dei giardini della scuola elementare IV Novembre, nel centro di Marsciano. Tra gli ospiti saranno presenti Roberto Piumini scrittore, poeta, uno dei principali autori della letteratura per ragazzi del panorama contemporaneo; Lino Musella, premio Ubu (considerato il riconoscimento più importate di teatro in Italia) come miglior attore nel 2019 che presenta trenta sonetti di Shakespeare tradotti in napoletano; Mario Barzaghi, regista, attore, danzatore di teatro Kathakali che presenterà lo spettacolo “Sancio Panza e Non Chisciotte”. Si svolgeranno inoltre attività laboratoriali dedicate alle arti performative, che coinvolgeranno i giovani allievi di Isola di Confine, bambini e ragazzi del territorio. Saranno presenti associazioni, artisti e gruppi provenienti da tutta Italia tra cui il Villaggio Mauro Faina di Collelungo, Umbria Dance School, il burattinaio Pino Potenza e L’Asola di Govi, il teatro di figura Tieffeu, Opera Bianco, Agave Teatro. Il Festival propone anche iniziative specifiche per insegnanti ed educatori sociali con eventi tra teatro, letteratura e un incontro con la docente e pedagogista Maria D’Ambrosio. Verrà inoltre proiettato il documentario “So-stare nell’infanzia” con Giuliano Scabia, Marco Martinelli, Bruno Tognolini, un progetto nato con le storie di “Buonanotte Nicolino” e sostenuto dalla Zona Sociale N. 4 della Media Valle del Tevere.