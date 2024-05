A Foligno arriva Paolo Romano con "Demasiado"

Ci sarà il teatro al centro del prossimo appuntamento firmato “Performer in Umbria - Piu”, la rassegna di spettacoli dal vivo promossa dall’Associazione Culturale di Promozione Sociale “Aurora”, giunta quest’anno alla terza edizione. Domenica 12 maggio, alle 21, all’Auditorium Santa Caterina di Foligno a salire sul palco sarà Paolo Romano. Attore e regista, noto al grande pubblico anche per il ruolo di Eugenio Nicotera nella celebre soap opera “Un posto al sole” in onda su Rai 3, Romano porterà in scena lo spettacolo “Demasiado”, tratto dall’omonimo romanzo scritto da Sandro Medici, che lo vedrà sul palco folignate con l’accompagnamento musicale dal vivo di Manolo Macrì. “Demasiado” è il libro che racconta “la crociera dei rivoluzionari mancati” del luglio del 1978. Una leggendaria traversata atlantica che dopo tredici giorni e tredici notti di navigazione approdò nel porto dell’Avana, scaricando un migliaio di delegados. Sbarcati nella capitale cubana per partecipare al Festival internazionale della gioventù, insieme a migliaia e migliaia di altri giovani arrivati da tutto il mondo, dall’Australia al Medio Oriente, dal Canada all’Indocina. Da questo straripante racconto, pubblicato nell’estate del 2016 da Deriveapprodi, un editore incidentalmente sintonico con le correnti marine, è stata allestita una riduzione teatrale. Serpeggia un’insistita curiosità intorno a questo spettacolo, soprattutto perché nasce dall’inedita collaborazione tra due personaggi tra loro piuttosto diversi, sebbene entrambi non disdegnino i baffi e frequentino milonghe: Paolo Romano, interprete, sceneggiatore e regista, e Sandro Medici, autore del libro.