A Corciano Festival torna il maestro Maurizio Schmidt con "L'Orestea"

Non solo letteratura, arte, musica e rievocazioni storiche, il Corciano Festival - promosso dalla Pro loco Corciano in collaborazione con il Comune di Corciano - volge lo sguardo anche al teatro e in questo 2023 c'è un gradito ritorno a Corciano, quello del maestro Maurizio Schmidt e di Farneto Teatro che portano in scena, in collaborazione con Artesia Sicilia, un progetto realizzato appositamente per il 59esimo Agosto Corcianese, "L'Orestea - le regole del giogo" di Eschilo.

Lo spettacolo si terrà mercoledì 9 e giovedì 10 agosto alle 21.30 al giardino dell'Antico Speziale. Ingresso a pagamento (euro 15), informazioni e prenotazioni: Info point 075 5188255 (feriali dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 23, festivi dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23). In caso di maltempo l’evento si sposterà al teatro della Filarmonica.

L'Orestea – Le regole del giogo: musiche registrate Bruna Di Virgilio (suoni elettronici), musica dal vivo Leonardo Ramadori (percussioni), con Mario Berretta (Oreste, Coro), Lorena Nacchia (Elettra, Coro), Nicoletta Epifani (Atena, Coro), Gaetano Franzese (Scolta, Apollo, Coro), Carola Invernizzi (Corifea, Pizia, Coro), Lucrezia Mascellino (Cassandra, Coro), Michele Marullo (Agamennone, Coro), Giulia Rossoni (Clitennestra, Coro), Marco Trotta (Araldo, Egisto, Coro), luci Massimo Guarnotta, drammaturgia e regia di Maurizio Schmidt.