Ginger & Fred, dal cinema al teatro con Monica Guerritore

Monica Guerritore adatta e dirige per il teatro il film capolavoro di Federico Fellini, Tonino Guerra, Tullio Pinelli Ginger & Fred. Con lei sul palco Massimiliano Vado e, in ordine alfabetico, Alessandro Di Somma, Nicolò Giacalone, Francesco Godina, Diego Migeni, Lucilla Mininno, Valentina Morini e Claudio Vanni.

Una coproduzione Teatro della Toscana, Accademia Perduta/Romagna Teatri, Società per Attori, in scena nella Stagione del Teatro Comunale di Todi martedì 27 febbraio alle 20.45 e in quella del Teatro Morlacchi di Perugia mercoledì 28 febbraio alle 20.45, giovedì 29 febbraio alle 19.30 e venerdì 1 marzo alle 20.45.