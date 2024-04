Giorgio Donati porta in scena a Panicale il suo spettacolo "Pulcinella"

Termina domenica 7 aprile alle 18 la stagione 23/24 del Teatro Cesare Caporali di Panicale. In scena Pulcinella, uno spettacolo di Giorgio Donati, in scena insieme a Sandro Paradisi e Mariangela Berazzi.

Oltre cento anni fa Igor Stravinskij compose un'opera per il Balletto "Pulcinella", andato in scena all'Opera di Parigi nel 1920, ispirandosi a musiche inedite di G.B.Pergolesi, in collaborazione con grandi artisti dell'epoca come Picasso, Massine e Djagilev. A partire dal balletto di Massine, Giorgio Donati rielabora e mette in scena un'opera teatrale con un Pulcinella protagonista assoluto della storia, facendoci rivivere in maniera ironica e rocambolesca le sue bizzarre avventure.