Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, si chiude una grande stagione per la lirica in Umbria

Una grande stagione per la Lirica Sperimentale in Umbria, che ha potuto offirire, nonostante le limitazioni imposte per il contenimento del Convid-19, spettacoli in presenza, appuntamenti unici e nuove produzioni. E in particolare quest’anno in cui, parallelamente alla stagione, si sono tenuti a Spoleto due mostre, un convegno e un concerto in occasione delle Manifestazioni celebrative per i 75 anni di attività dell’Istituzione.

Uno degli obiettivi principali della programmazione 2021 è stato quello di proporre titoli originali: così è stato per le opere Giovanni Sebastiano di Gino Negri, The Rape of Lucretia di Benjamin Britten, la nuova edizione critica dell’intermezzo L’ammalato immaginario di Leonardo Vinci e la serata di operalieder L’amore da lontano. La messa in scena di Madama Butterfly di Giacomo Puccini è stata altrettanto una grande sfida da un altro punto di vista; infatti, non è mai facile confrontarsi con un titolo celebre e tanto amato dagli appassionati d’opera. Infine, la tournée umbra - che ha visto lo Sperimentale spostarsi a Perugia al Teatro Morlacchi, a Foligno al Politeama Clarici, a Città di Castello al Teatro degli Illuminati, a Todi al Teatro Comunale e a Terni al Teatro Sergio Secci - è stata un banco di prova fondamentale per le nuove voci che hanno potuto mettersi alla prova ogni sera in contesti diversi. E quindi anche per quest'anno la scommessa si può dire vinta, come dimostra il riscontro più che positivo del pubblico entusiasta.

Tuutto ciò che viene proposto dal TIS Belli di Spoleto ha unico obiettivo: la valorizzazione di giovani talenti del canto lirico. Durante la stagione, i vincitori dei Concorsi Comunità Europea 2020 e 2021 hanno avuto modo di debuttare interpretando le più diverse parti e mettendosi alla prova con repertori anche lontani dalla propria vocalità. Il successo riscontrato fa ben sperare in merito alla futura carriera lirica delle nuove voci dello Sperimentale che, già da questa mattina, sono tornate a frequentare le lezioni del corso di alta specializzazione che le vedrà impegnate in una Masterclass con Mariella Devia fino a venerdì 1 ottobre.

Nel 2021 al Teatro Lirico Sperimentale è stata conferita la Targa del Presidente della Repubblica per i 75 anni di attività.

Le attività 2021 sono rese possibili grazie a Ministero della Cultura, Regione Umbria, Comune di Spoleto, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini e grazie alla collaborazione della Provincia di Perugia e dei Comuni di Perugia, Foligno, Città di Castello, Todi e Terni.