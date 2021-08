Teatro Lirico Sperimentale A. Belli, ecco gli eventi per celebrare i 75 anni di storia gloriosa

In concomitanza con l'inaugurazione della Stagione Lirica, quest'anno il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” celebra i 75 anni di attività con una serie di appuntamenti. Le Manifestazioni Celebrative e tutte le attività del 2021 sono state insignite della Targa del Presidente della Repubblica.

Due le mostre, allestite in occasione di questi primi 75 anni di attività, che vogliono celebrare con questo spirito l’Istituzione spoletina che ha avviato alla carriera tanti giovani artisti e non solo.

Dal 27 agosto al 18 settembre 2021 si terrà a Spoleto - presso Ex Monte di Pietà in via Aurelio Saffi, 12 - la Mostra fotografica di Riccardo Spinella, Diaframma Opera. Con ingresso libero, la mostra sarà aperta dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Il percorso fotografico intende ripercorrere vent’anni di storia dell’Istituzione, attraverso gli scatti di Riccardo Spinella, fotografo ufficiale degli eventi del Teatro. «Le fotografie - commenta Stanisci - saranno esposte in un allestimento che suggerisce proprio il “dietro le quinte” di uno spettacolo: dalla sala prove alla sartoria, dal materiale di scena alle casse per le luci, dalle note scritte su uno spartito all'alzarsi del sipario. E poi l'attrezzeria e ancora i trabattelli, i praticabili e molto altro. Insomma, un percorso per il visitatore tra quello che vede dalla platea e tutto quello che, forse, non immagina nemmeno».

In tutti i fine settimana dal 3 al 18 settembre 2021 (ingresso libero dal venerdì alla domenica, dalle ore 16.00 alle ore 19.00), sarà aperto al pubblico L'Aarchivio del Teatro Lirico Sperimentale - Documenti, Testimonianze, Memorie - una mostra all'archivio storico del Centro studi “Belli - Argiris” in Piazza Bovio, 1 a Spoleto. Il comitato scientifico della mostra è composto, oltre che dai curatori Raffaella Clerici e Gianluca Bocchino, da Marta D’Atri, Pier Maurizio Della Porta e Andrea Stanisci. La visita si articolerà in un percorso tematico di cinque sale, e vuole essere una speciale occasione di condivisione di documenti e testimonianze inediti. «Il Centro studi conserva documentazione preziosa, di carattere musicale e non solo, dalla metà del XIX secolo ai giorni nostri - commentano i curatori - e per questo è stato dichiarato nel 2000 di “notevole interesse storico” dalla Soprintendenza. Il suo patrimonio vanta, tra l’altro, lettere autografe dei più grandi compositori d'opera, da Rossini a Donizetti, da Puccini a Mascagni, spartiti e partiture uniche del maestro Argiris, bozzetti originali - vere opere d'arte - di Luzzati e Ghiglia, opere di Pomodoro, Scialoja e Consagra, realizzate appositamente per il Lirico Sperimentale».

Domenica 5 settembre 2021, alle ore 11.00 - presso la Sala Superiore del Complesso di San Nicolò, a Spoleto in via Gregorio Elladio, 10 - si terrà il Convegno “Sperimentare lo Sperimentale”, coordinato da Enrico Girardi, Condirettore artistico del Teatro Lirico Sperimentale, giornalista e docente universitario. Interverranno i giornalisti e critici musicali Guido Barbieri, Giancarlo Landini e Michelangelo Zurletti, Direttore artistico dell’Istituzione. Ingresso libero su prenotazione.

Giovedì 9 settembre 2021, appuntamento alle ore 20.30 al Teatro Nuovo di Spoleto, per il Concerto Celebrativo diretto dal Maestro Carlo Palleschi, in cui si esibiranno solisti ex Cantanti vincitori del Concorso di canto, accompagnati dall’’O.T.Li.S Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”. BIGLIETTI IN VENDITA presso le rivendite Ticket Italia (a Spoleto Box 25 - Piazza della Vittoria, 25) e sul sito di Ticket Italia al seguente link: https://ticketitalia.com/teatro/75-stagione-lirica-sperimentale-2021. Per informazioni chiamare il numero 0743.221645 - 338.8562727 oppure visitare i siti www.ticketitalia.com e www.tls-belli.it.