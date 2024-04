AmbosMundos, l’ultimo appuntamento della stagione del Piccolo Teatro degli Instabili a ritmo jazz

Ultimo e imperdibile appuntamento della stagione del Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi, il 5 aprile alle 21.15 con AmbosMundos.

Un gran finale in musica strumentale jazz, con il quartetto nato nel 2019 e diretto da Matteo Castellan che propone una scaletta fatta per metà di brani originali e per metà di brani di grandi autori come Astor Piazzolla, Enrico Rava e Richard Galliano.

Fisarmonica, violino, chitarra acustica e percussioni per una peculiare sintesi tra world music, o musica popolare, e linguaggio jazz tra echi di Brasile, Argentina, Francia, Spagna e suggestioni balcaniche che si snoda un suggestivo viaggio tra i suoni del mondo.

Dal debutto nel 2020 all’Evergreen Fest di Torino, il quartetto ha partecipato a importanti festival come Alessandria Jazz Festival, Monte Grappa Jazz Festival, Ossola Guitar Festival, Un Paese a Sei Corde, sempre con grande favore di pubblico.

È del 2023 il debutto discografico con “Songs from both Worlds”. Ognuno dei componenti del quartetto ha una propria importante storia musicale, il fondatore Matteo Castellan ha una lunga carriera come musicista dal vivo e compositore ricca di premi e collaborazioni illustri in ambito jazz e teatrale.

Pietro Ballestrero ha numerose pubblicazioni discografiche all’attivo, come leader o sideman, e ha suonato in importanti rassegne e festival in Italia e all’estero, collaborando con musicisti come Gabriele Mirabassi, Achille Succi, Ezio Bosso.

Giulia Subba ha raggiunto il massimo grado di perfezionamento strumentale con Yulia Berinskaya, suona in tutto il mondo con enti come l’Orchestra Scarlatti e la Philarmonic Italian Orchestra e ha collaborato più volte con Richard Galliano.

Adriano De Micco ha collaborato con un gigante come Pino Daniele e suonato con Ezio Bosso e Gustavo Beytelmann dei Gotan Project oltre che con Adama Dramé.