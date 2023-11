Il teatro più piccolo del mondo verso la riapertura, via alla campagna "99 posti per sognare"

Il Teatro della Concordia di Monte Castello di Vibio si appresta a riaprire le porte alla cultura, alle visite emozionali, alla comunità e al turismo culturale.

Il Teatro chiuso da quattro anni, prima a causa della pandemia e poi per i necessari lavori di restyling e messa in sicurezza finanziati dal Ministero della Cultura. Ad un passo dalla riapertura, la Società del Teatro della Concordia (associazione di promozione sociale) che ne ha la gestione si sta attivando per ricostituire le maestranze e lo staff tecnico e di accoglienza turistica.

“Questi anni di fermo hanno ridotto drasticamente le entrate economiche – dichiara Edoardo Brenci, presidente dell’Associazione –. Per questo abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi per recuperare parte delle perdite. Solo così saremo in grado di riaccendere le luci sul palcoscenico di questa magnifica bomboniera della cultura”.

La campagna è intitolata “99 posti per sognare” ed è online sulla piattaforma Eppela, una delle piattaforme di crowdfunding di riferimento a livello nazionale. L'obiettivo ambizioso di 37.000 euro rientra in un progetto molto più ampio di recupero fondi al quale l’associazione sta lavorando. “Solo con l'aiuto di persone appassionate e coraggiose – prosegue Brenci – il Teatro della Concordia continuerà ad essere per i residenti un luogo identitario e per il turista un luogo dell'anima in cui ritrovare se stesso”. Per aderire alla campagna bisogna accedere alla piattaforma di Eppela cliccando sul link eppela.com/99postipersognare

In primis si procederà al riordino e all’allestimento delle sale del Teatro, al potenziamento delle collaborazioni di back office e potrà procedere con le necessarie azioni di promozione per il riavvio delle visite emozionali. A seguire si realizzerà l’evento di riapertura e sarà possibile programmare la stagione teatrale 2024 sostenendo i costi dei sevizi tecnici e di front office.

Il video promozionale della campagna è stato realizzato grazie ad artisti che credono nel progetto e che hanno messo a disposizione la loro professionalità. Claudia Campagnola, attrice di teatro e di cinema è protagonista del video e racconta le vicende di questi ultimi anni.

Il video ha una colonna sonora originale d’eccezione eseguita da Nhare Testi, musicista di violino e amico del Teatro della Concordia.

In ultimo ma non per ordine di importanza la preziosa realizzazione tecnica del video è stata donata da Philms, nota agenzia di produzione video umbra.