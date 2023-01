‘Un tèatro alle 5’, al Caporali un cartellone di eventi pomeridiani

Far vivere il teatro Caporali di Panicale anche d’inverno con una stagione di concerti e teatro musicale tra gennaio e marzo. È questa l’idea da cui è partita la nuova iniziativa dell’associazione culturale TéathronMusikè, ‘Un tèatro alle 5’, cartellone di grande qualità artistica, con sei appuntamenti a ingresso libero, il cui primo sarà domenica 8 gennaio. Ospiti di questa prima data saranno i Cherries On A Swing Set. “Uno dei più importanti gruppi vocali italiani – spiegano gli organizzatori –, quintetto a cappella, già vincitore di numerosi premi e regolarmente ospite di festival italiani e internazionali. Durante l’esibizione al teatro Caporali i Cherries On A Swing Set rileggeranno, nei loro arrangiamenti originali, il meglio della musica moderna degli ultimi 70 anni, dal pop al jazz, dalla musica classica al folk”.

‘Un tèatro alle 5’ vuole offrire, dunque, l’occasione di passare la domenica pomeriggio gustando spettacoli di ottima musica e o avvincente prosa. Alla fine di ogni evento verrà proposto anche un delizioso tè con pasticcini, nella più classica tradizione pomeridiana.

Il pianoforte che verrà utilizzato negli appuntamenti che lo prevedono (non in questo primo) sarà quello appartenuto al maestro Ubaldo Pannocchia che è stato donato al teatro dalla famiglia.

Il programma di ‘Un tèatro alle 5’ prosegue domenica 22 gennaio con ‘Solo Gershwin’, concerto di Alessandro Panchini al pianoforte che proporrà un ampio repertorio spaziando da Rapsodia in blu a un Americano a Parigi. Si prosegue il 5 febbraio, quando in ‘Nightfall Duo’ composto da Giuseppina Botta al flauto e Francesco Vitillo alla chitarra eseguirà musica dal Rinascimento al '900. Poi il 19 febbraio sarà la volta di ‘Disney Songs’, canzoni celebri dai film di Walt Disney interpretate dalle voci di Francesca Bruni, Annalisa Massarotto, Stefano Benini, Matteo Mencarelli accompagnate da Sabina Belei al pianoforte. Gli altri due appuntamenti a marzo: domenica 12 ‘Storie di piazza’ di e con Virgilio Bianconi: racconti, storie e aneddoti della Piazza Umberto I di Panicale, dal ‘50 al ’90, con il commento musicale del soprano Francesca Bruni e di Alessandro Panchini al pianoforte. Infine, il 26 ci sarà lo spettacolo ‘Due Finzioni’ tratto dal Trittico Borgesiano in forma di melologo, con la voce narrante di Luca Tironzelli ed Enrico Bianchi, autore delle musiche, al pianoforte.