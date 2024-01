Massa Martana, al teatro Consortium “La vera storia della Befana” di Mario Mirabassi

Per la festa dell’Epifania il comune di Massa Martana propone lo spettacolo (ingresso gratuito) “La vera storia della Befana” di Mario Mirabassi, teatro di figura con pupazzi e attore. Appuntamento al 6 gennaio alle 17,30 nel teatro comunale.

“C'era una volta un paese... era un paese normalissimo come ce ne sono tanti... c'erano casette e palazzi, c'erano i giardini pubblici, c'erano gli orti e c'era anche una grande torre che sovrastava il paese. La torre era un luogo cupo e pauroso perché lì ci abitavano delle bruttissime e cattivissime streghe... Nessuno conosce la vera storia della Befana, ve la racconta il nostro spettacolo. La dolce vecchietta, munita di scopa volante, che porta la notte del 6 gennaio la calza piena di dolci a tutti i bambini, un tempo non era altro che una di queste bruttissime streghe. A differenza delle altre, nel profondo del suo cuore, non era così cattiva come sembrava. Un giorno una grande carestia colpì il villaggio e lei di nascosto dalle altre megere cercò in tutti i modi di aiutare i bambini, fino a che non fu scoperta. Da qui iniziò il suo cambiamento, che la fece diventare la simpatica vecchietta che tutti noi conosciamo. Se volete conoscere personalmente la Befana, ci saranno delle sorprese anche per voi...”.

Info e prenotazione: ufficioturistico@comune.massamartana.pg.it 351 758 8974, 349 064 2786, 075 895 1750, 075 895 1735.