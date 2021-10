Teatro per bambini, domenica con Fontemaggiore due spettacoli a Perugia e a Spello

Anche nel fine settimana del 31 Ottobre prosegue la rassegna di spettacoli teatrali dedicata ai piccoli spettatori: “Uno spettacolo di famiglia!”, curata da Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale. Diverse le città interessate dagli spettacoli.

Domenica 31 ottobre ore 17 al Teatro Brecht di Perugia va in scena L’Isola dei Pirati, della compagnia I guardiani dell’Oca, consigliato dai 5 anni. L’Isola dei Pirati sostituisce lo spettacolo in programma Moby Dick, della stessa compagnia.

Questa storia avventurosa è un viaggio nell’immaginario fantastico della pirateria di fine settecento. Narra la storia del giovane Rick che trova sulla spiaggia una bottiglia con una mappa dentro, la mappa di un tesoro nascosto. Da quel giorno la vita di quel piccolo marinaio non è più la stessa: vuole a tutti i costi partire per la più grande avventura della sua vita.

Nonostante le mille difficoltà, tra colpi di scena, tempeste, bonacce e pirati cattivissimi, l’allegra e tenace comitiva di Rick approderà su l’isola senza nome, l’isola di Barba Blu, una isola non segnalata sulle carte nautiche.

Acquisto biglietti on line su www.fontemaggiore.it op alla biglietteria del Teatro Brecht il giorno dello spettacolo dalle ore 15 (tel. 075 5272340)

Sempre domenica alle ore 17 Teatro Subasio di Spello invece andrà in scena La leggenda di Colapesce della Cooperativa Teatrale Prometeo, consigliato dai 5 anni. Tra immagini suggestive e canzoni, due attori raccontano la magica storia di un bambino, del suo amore per il mare e di quel giorno in cui si trasformò in un vero pesce...