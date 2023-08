Una serata musicale con il gruppo Tarantula Garganica al San Nicolò di Spoleto

Il gruppo Tarantula Garganica si esibisce per "Accade d’estate a Spoleto" venerdì 18 agosto alle ore 21.30 al Complesso Monumentale di San Nicolò.

L’attività del gruppo, composto da Peppe Totaro (voce e chitarra classica), Antonello Iannotta (tamburello e percussioni), Claudio Salcuni (chitarra battente e voce), Matteo Merla (fisarmonica) e Carmela Taronna (danza), inizia nel 2003, riscoprendo e valorizzando i canti, le poesie, i balli di una cultura lontana che ancora appartiene al Gargano. La loro musica parte dalla ricerca tradizionale e si concretizza in un sound dinamico ed aperto a mirate contaminazioni, nel segno di un cantautorato innovativo. La loro missione è di preservare il “fascino della Tarantella del Gargano” e di trasmetterlo alle nuove generazioni.

Progetto esportato in tutto il mondo, con l’attività concertistica del gruppo che ha rappresentato l’anima della Puglia in Europa e in altri continenti, realizzando 15 tournée internazionali. Il nuovo progetto si pone nel solco dell’attività ventennale del gruppo Tarantula Garganica.