Festa del tartufo a Scheggino: "Distanti, ma connessi", versione online per Diamante nero 2021

Il tartufo nero pregiato torna protagonista domani, domenica 28 marzo, con un'edizione virtuale. Niente frittata da Guinness o Mostra Mercato ed eventi culturali e musicali, ma solo un appuntamento che ripercorre le tappe della manifestazione e della tradizione del pregiato "diamante" nella Terra di Scheggino. Una maratona di interviste e video tutorial che permetteranno agli ospiti di apprendere nozioni e concetti legati al tartufo.



Il Diamante Nero, lo ricordiamo, è da sempre la Manifestazione di riferimento in Umbria per tutte quelle che sono le informazioni legate al tartufo: la sua storia, la sua cultura e coltura, la diffusione e la cucina. Ed è proprio questo che lega indissolubilmente il territorio locale con la Urbani Tartufi, azienda storica di rilevanza internazionale che dal principio promuove la manifestazione in stretta collaborazione con il Comune. Un legame che ha permesso al territorio della Valnerina di essere riconosciuto in tutto il Mondo.



L'evento si potrà seguire sulla pagina Facebook del Comune di Scheggino.