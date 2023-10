Tartufo bianco e patate, a Pietralunga l'eccellenza è protagonista. Il programma

Stand, mercato, cooking show, degustazioni, ma anche musica, passeggiate, foliage, teatro e animazione per tutta la famiglia, nonché sport tra podistica e mountain bike per la 36esima edizione della Mostra mercato del tartufo bianco e della patata di Pietralunga che quest'anno prenderà il via dal 6 all'8 ottobre. Una vera e propria immersione esperienziale nell’Umbria più autentica con una tre giorni dedicata ai prodotti più prestigiosi della tavola di questo angolo di regione, il Tartufo Bianco e la Patata Bianca di Pietralunga.

La kermesse gastronomica è realizzata dal Comune di Pietralunga con il sostegno del Gal Alta Umbria. Tra i partner Giuliano Tartufi (main sponsor) e Tartufi Jimmy.

In scena una tre giorni che si preannuncia ricca di eventi. Tra gli altri, quello con “La compagnia del tartufo”: 10 chef umbri e i loro piatti stile “street food” gourmet saranno per le vie del borgo, ognuno con una pietanza legata al territorio. Ogni chef sarà accompagnato poi da un musicista per rendere il tutto più suggestivo. Ci sono poi la sottoscrizione dell’accordo di amicizia tra il Comune di Pietralunga e il Comune spagnolo di Mora de Rubielos e Uzes, legati dalla vocazione per il tartufo, e il convegno “Quercia e tartufo, simbiosi naturale” per parlare anche del “quercione” di Pietralunga riconosciuto anche come monumento naturale nel paesaggio rurale umbro.

IL PROGRAMMA

VENERDI’ 6 OTTOBRE

Si inizia venerdì 6 ottobre alle 18 a palazzo Comunale in piazza Fiorucci con il taglio del nastro della 36esima edizione della mostra mercato del tartufo e della patata bianca di Pietralunga e l’apertura degli stand gastronomici. Sempre alle 18 spazio alla musica con Note di tartufo a cura di Michele Braganti e degustazione di vini e birre umbre;

alle 19 all’ex convento Sant’Agostino presentazione della mostra dedicata al maestro forgiatore Evancio Girelli. L’esposizione sarà visitabile per tutta la durata della manifestazione.

SABATO 7 OTTOBRE

Alle 10 apertura stand gastronomici e mostra mercato;

alle 11 sottoscrizione dell’accordo di amicizia tra il Comune di Pietralunga e il Comune di Mora de Rubielos e Uzes (Spagna);

alle 12 apertura della mostra micologica a cura della dell’associazione Micologica Eugubina;

alle 13 in piazza Pompilio Mandrelli La compagnia del Tartufo vedrà protagonisti dieci chef umbri e i loro piatti stile street food gourmet. Ai fornelli: Nadia Stirati (chef), Alessandro Amico e Francesco Esposito (pizza chef - Degusto Pizzeria di Umbertide), Piergiorgio Cianci (chef Bosco 131 di Bosco), Andrea Cesari (chef ristorante Cortevecchio di Gubbio), Jacopo Strozzini (chef Champagneria di Città di Castello), Marco Bistarelli (chef), Alessandro Lestini (chef Locanda del Cardinale di Assisi), Mirko Crocioni (chef ristorante San Giorgio di Umbertide), Simone Mancini (chef ristorante I Capricci di Merion di Tuoro sul Trasimeno).

alle 14 allo stadio comunale ritrovo per la Tartufissima Longstone Bike, raduno non competitivo di mountain bike (informazioni ed iscrizioni: 392 94562257);

sempre alle 14 passeggiata Trifola Trek – Nella Foresta tra storie di tartufi e tartufai. Partendo dal centro del paese si arriverà alla Foresta di Pietralunga dove, tra odori e primi accenni di colori autunnali, si andranno a conoscere alberi dalle cui radici nasce il tartufo. Ad accompagnare il percorso saranno storie e curiosità sul Tuber Magnatum Pico e sui tartufai, custodi di segreti e saperi. Lunghezza 8 km dislivello +-290 mt. Ritrovo presso il Covo di Nordest. Per informazioni ed iscrizioni 333 9309557;

alle 17.30 Pietralunga si tinge di giallo con il delitto nel borgo Salto mortale. Una compagnia di circensi fa tappa in città ma uno di loro muore durante la sua esibizione. Sarà davvero stato un incidente? Troverete bizzarri personaggi da interrogare disseminati per il borgo. Ritrovo in piazza del Comune, prenotazioni e informazioni sui costi: 329 5758765 - 392 5245864 - roompicapo@gmail.com;

largo ai bambini e alle famiglie con lo spettacolo di burattini Cappuccetto rosso e i due lupi di Polithater alle 17.30 e con l’animazione letteraria itinerante di Kronos Acrobatic Theater alle 18;

alle 18 in piazza Fiorucci musica con Note di tartufo e degustazione di vini e birre Umbre

Piazza Fiorucci.

DOMENICA 8 OTTOBRE

La giornata inizierà alle 8 con il secondo Memorial Jimmy, gara di cani da ricerca e cavatura del tartufo a cura dell’associazione Tartufai Alto Tevere. Inizio competizione alle 9 in via Giuseppe Mazzini (informazioni e iscrizioni 335 5384135);

alle 10 undicesima edizione della Tartufissima, gara podistica competitiva di 10 chilometri e gara non competitiva di 5 chilometri, promossa da Pietralunga Runners con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Ritrovo alle 8 alla palestra comunale accanto alle scuole elementari e medie (via Frà Ludovico), partenza della gara dalla piazza VII Maggio alle 9.45. Informazioni e iscrizioni 349 8122264 (Nadio Procacci);

alle 10.30 apertura stand gastronomici e mercato;

alle 11 in piazza Fiorucci conferenza Quercia e Tartufo, simbiosi naturale a cura dell’associazione Eco Museo Valle Del Carpina. Intervengono la dottoressa Daniela Gigante con “Il quercione di Pietralunga: un monumento naturale nel paesaggio rurale umbro” e la dottoressa Domizia Donnini con “L’importanza delle querce come piante simbionti del tartufo”;

alle 12 premiazione del secondo Memorial Jimmy e, a seguire, premiazione della Tartufissima;

alle 13 in piazza Pompilio Mandrelli La compagnia del Tartufo vedrà protagonisti dieci chef umbri e i loro piatti stile street food gourmet. Ai fornelli: Nadia Stirati (chef), Alessandro Amico e Francesco Esposito (pizza chef - Degusto Pizzeria di Umbertide), Piergiorgio Cianci (chef Bosco 131 di Bosco), Andrea Cesari (chef ristorante Cortevecchio di Gubbio), Jacopo Strozzini (chef Champagneria di Città di Castello), Marco Bistarelli (chef), Alessandro Lestini (chef Locanda del Cardinale di Assisi), Mirko Crocioni (chef ristorante San Giorgio di Umbertide), Simone Mancini (chef ristorante I Capricci di Merion di Tuoro sul Trasimeno);

alle 17 in piazza Fiorucci Truffle Chef Challenge con Anna Moroni;

largo ai bambini e alle famiglie con lo spettacolo di burattini Storia di Giovanni che poi divenne Francesco di Polithater alle 17.30 e con l’animazione letteraria itinerante di Kronos Acrobatic Theater alle 18.