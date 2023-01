Perugia, una giornata e una targa per ricordare Mario Stinchi, anima della Pro loco di Santa Lucia

Una targa in ricordo di Mario Stinchi. Domenica 15 gennaio alle ore 15 presso il Circolo Artè della Proloco di Santa Lucia si terrà l'evento "RaccontiamoCI un presidente... Mario Stinchi".

Sarà l'occasione per ricordare un uomo che ha profuso energie e passione, dedicando tempo e risorse alla comunità, sia come socio fondatore e presidente della Pro loco Santa Lucia sia come persona tra le più attive del quartiere.

Mario Stinchi ha, infatti, per anni seguito e gestito molte iniziative e interventi della Pro loco, portandoli a realizzazione e lasciando alla comunità di Santa Lucia un patrimonio fatto di spazi e di luoghi fisici, accoglienti e sicuri per il quartiere.

All'evento, durante il quale verrà affissa una targa in memoria di Mario Stinchi nella sala polivalente dell'area verde ex Laghetto di Santa Lucia, parteciperanno l'assessore alla cultura Leonardo Varasano e il viceparroco don Simone Strappaghetti.