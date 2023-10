Tanganica, Tinti e Rapone ospitano Jacopo Fo

Fa tappa a Perugia – domenica 15 ottobre alle 21 all'Auditorium di San Francesco al Prato – il popolare podcast Tintoria, il talk di Daniele Tinti e Stefano Rapone prodotto da The Comedy Club. Ospite della serata – secondo il format che in 5 anni di attività e oltre 170 puntate ha raccolto 30 milioni di visualizzazioni online – sarà Jacopo Fo, che come gli altri ospiti d'eccezione che lo hanno preceduto dialogherà con i due stand up comedians coniugando intrattenimento puro e divulgazione.

L'appuntamento di domenica (info e biglietti su https://bit.ly/Tintoria151023PG) rientra nel cartellone di TANGANICA, festival dell'umorismo promosso dall'associazione Occhisulmondo in collaborazione con l'associazione MenteGlocale e Comìc Umbria.