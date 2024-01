Tanganica, viaggiando tra le risate verso la prossima estate

Stand up comedy, teatro canzone, circo contemporaneo, danza, slam poetry, scienza, natura e salute: sono tante le prospettive da cui si analizzeranno i linguaggi dell'umorismo a Tanganica. Libero Stato della Risata, rassegna di spettacoli dal vivo promossa dall'associazione culturale teatrale Occhisulmondo, la collaborazione delle associazioni MenteGlocale e Coscienza Verde e dello Spazio Mai di Perugia.

Si parte il 18 gennaio con Arianna Porcelli Safonov e il suo FIABAFOBIA alla Sala dei Notari

Un ricco cartellone di appuntamenti che prenderà il via giovedì 18 gennaio con lo spettacolo Fiabafobia di Arianna Porcelli Safonov alla Sala dei Notari, e si articolerà fino all'estate attraverso tre diversi percorsi. Il primo, Comìc, è una rassegna di spettacoli di stand up comedy che, dopo la serata di giovedì, vedrà protagonisti alcuni dei nomi più importanti della scena italiana: Vincenzo Comunale e Francesco De Carlo (rispettivamente il 30 gennaio e il 28 febbraio alla Sala dei Notari), Eleazaro Rossi (il 13 marzo all'Auditorium di San Francesco al Prato e il 14 marzo al Teatro Manini di Narni), Edoardo Ferrario (il 9 aprile a San Francesco al Prato) e Giorgio Montanini (il 28 aprile alla Sala dei Notari). Ma Comìc, sarà anche un vero e proprio avvicinamento al Tanganica Festival, kermesse multidisciplinare dal vivo dedicata all'umorismo che, dopo il bel successo all'esordio l'anno scorso, torna nel 2024 con un'edizione che durerà quasi un mese coinvolgendo diversi luoghi della città: da piazza Birago (25 e 26 maggio), passando per corso Garibaldi (2 giugno), fino ai Giardini del Frontone (14, 15 e 16 giugno). Il programma verrà presentato a maggio, ma tra gli appuntamenti che saranno inseriti in queste 3 settimane di eventi ci saranno le repliche perugine del progetto SMAIL - For your Future – terza anima di Tanganica – due monologhi che, attraverso la risata, parleranno di ambiente e legalità con una particolare attenzione alle giovani generazioni: gli spettacoli Teoria del Cracker, di Daniele Aureli, e L’inganno, di Alessandro Gallo, verranno presentati anche a Panicale, Città della Pieve, Spoleto, Gualdo Tadino e Foligno.

Economic - Non c’è niente da ridere, primo podcast live sull'ecosostenibilità

In Tanganica – progetto che prende il nome dall'epidemia di risate scoppiata nel 1962 in un istituto scolastico femminile di Kashasha e diffusasi nel corso dell'anno nel nord-ovest del Tanganica, attuale Tanzania, spazio anche alla produzione: verrà infatti realizzato Econimic- Non c’è niente da ridere, il primo podcast live sull'ecosostenibilità, in collaborazione con il CAMS - Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell'Università degli Studi di Perugia, un prodotto dalla struttura teatrale che andrà in onda via streaming in tutte le maggiori piattaforme web e che verrà anche presentato dal vivo in occasione del Festival.



“Per il terzo anno Sviluppumbria gestisce il bando regionale per il sostegno allo spettacolo dal vivo: una grande opportunità per le PMI e le associazioni della regione per promuovere progetti culturali e innovativi” ha sostenuto Alessandra Donati, Sviluppumbria durante la conferenza stampa. Per Matteo Svolacchia, direttore artistico associazione festival Tanganica,

l'evento “'è la naturale evoluzione del progetto Comìc, nato qualche anno fa, che ora si amplia diventando un vero e proprio contenitore dedicato all'umorismo che nei prossimi mesi seguirà tre diversi percorsi: gli spettacoli di stand up comedy di 'Comìc – road to Tanganica', fino ad aprile, 'Tanganica Festival', kermesse multidisciplinare dal vivo, tra maggio e giugno, e 'SMAIL - For your Future', produzione di due monologhi che, attraverso la risata, parleranno di ambiente e legalità”

“Vogliamo promuovere l'umorismo come strumento per la crescita personale e sociale, con particolare attenzione a due aspetti fondamentali: la formazione, e in questo senso già a fine aprile ci sarà il workshop di Giorgio Montanini allo Spazio MAI, e la sostenibilità ambientale, con la volontà di individuare un ente certificatore e la partnership con la piattaforma online Treedom, attraverso la quale pianteremo 15 alberi in Tanzania per compensare le emissioni di CO2 legate alle varie attività del progetto” sottolinea Giordano Stella, organizzazione festival Tanganica

“Da sempre lavoriamo per favorire il dialogo tra le diverse forme artistiche e la divulgazione scientifica - commenta David Grohman, direttore Cams, Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell'Università di Perugia - il progetto di podcast live ECOMIC, dedicato alla sostenibilità, nasce in questa direzione”