Taglio del nastro per "Porchettiamo" e spunta il gemellaggio con la Carnitas messicana

Un gemellaggio tra porchetta e carnitas messicana, gli stand con le porchette d'Italia e tanto altro nel programma della 12esime edizione di "Porchettiamo" a San Terenziano di Gualdo Cattaneo. Il taglio del nastro alla presenza del sindaco di Gualdo Cattaneo Enrico Valentini, della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, e del sottosegretario del Ministero delle politiche agricole e alimentari onorevole Francesco Battistoni.

Tra gli altri erano presenti anche il sindaco di Sauhayo (Messico), Manuel Galvez, con una delegazione della municipalidad, e rappresentanti dell’Ambasciata del Messico in Italia. Durante la prima giornata di Porchettiamo c’era infatti da sancire l’inizio di un percorso di amicizia tra i due territori, per un gemellaggio internazionale all’insegna della “regina” del cibo di strada. Sauhayo può essere considerata infatti la Gualdo Cattaneo del Messico per quanto riguarda la porchetta e la lavorazione del maiale.

La porchetta “parlerà” così anche messicano. Lo chef dell'ambasciata del Messico in Italia, Rodrigo Zepeda Sánchez, ha subito iniziato a cucinare il piatto tipico di Sahuayo, la Carnitas (maiale cotto in porchetta con le spezie e le modalità del luogo). Il Comune di Gualdo Cattaneo, in questo modo, avvierà con la città messicana un rapporto di amicizia che andrà a svilupparsi intorno alla figura del maiale cotto in porchetta e delle rispettive tradizioni.

La cucina messicana, in particolare quella con il maiale, è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e Sahuayo è il luogo più rinomato e celebre del Messico dove si prepara la Carnitas, piatto accompagnato con le tapas.

Le tante declinazioni e preparazioni della porchetta sono quindi tornate ad essere protagoniste, fino a domenica 19 giugno, di uno degli eventi enogastronomici più rappresentativi e attesi del centro Italia che ha iniziato fin dal primo giorno, subito affollato di persone arrivate da tutta la regione e non solo, a riscaldare i cuori dei tanti gastronauti appassionati del più prelibato degli street food.

Quelle provenienti dall’Umbria, ma anche Calabria, Lazio e Sicilia, le porchette che si possono assaggiare e preparate dai migliori produttori. “PorchetTiAmo” è tornata così ad essere la solita dichiarazione d’amore per la porchetta. Sotto i riflettori quindi uno dei cibi più gustosi, antichi e popolari della tradizione gastronomica italiana, la porchetta, per la felicità di quello che ormai è definito “il popolo di Porchettiamo”.

Oltre al panino con porchetta gluten free, a cura Gluten Free Expert Foligno, con il patrocinio di Aic Umbria, è tornato anche “In Punta di Porchetta”, lo stand dove sono preparati i panini gourmet di alcuni chef umbri.

Al fianco della “regina” porchetta, nei consueti abbinamenti del festival, ci sono poi le migliori birre artigianali italiane e non, selezionate da Fermento Birra nella Birroteca Artigianale, i vini del territorio, con la presenza della Strada del Sagrantino, all’interno dell’Enoteca del Sagrantino.

Senza dimenticare però gli altri street food di qualità. Tra gli “amici di Porchettiamo” con stand al Giardino del Castello come al solito una selezionata rosa di prodotti speciali, umbri e non solo: Lampredotto toscano, trippa, arrosticini, torta al testo, olive ascolane, salsiccia calabrese e cocktail.

Numerose saranno come sempre le attività collaterali, sia per appassionati gourmet che per famiglie.

Porchettiamo è ideato e organizzato dall’agenzia Anna7Poste Eventi&Comunicazione Srls (specializzata in eventi food&beverage), insieme al critico enogastronomico Antonio Boco, con il patrocinio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della Regione Umbria, del Comune di Gualdo Cattaneo e della Camera di Commercio dell’Umbria, e con il contributo del GAL Valle Umbra e Sibillini.

PROGRAMMA PORCHETTIAMO 2022

Venerdì 17 GIUGNO

12.00 – 23.00 > P.zza Vittorio Emanuele III

La Piazza delle Porchette

In Punta di Porchetta® Il panino degli chef

Panino con porchetta gluten free e non solo, a cura Gluten Free Expert Foligno, con il patrocinio di Aic Umbria

Enoteca del Sagrantino - Il luogo dove degustare i migliori vini del territorio, in collaborazione con La Strada del Sagrantino

Birroteca Artigianale - Le migliori birre artigianali italiane e non, selezionate da Fermento Birra

19.30 > Concerto live CarroBestiame

ore 15.00 – 23.00 > Giardino del Castello “Porchettiamo&Friends”

Birroteca Artigianale -Le migliori birre artigianali Italiane selezionate da Fermento Birra

Il Cibo di Strada - Lampredotto toscano, trippa, arrosticini, torta al testo, olive ascolane, salsiccia calabrese e cocktail!

Dalle 19.00 a chiusura > Dj set Delicious Black Merend’ass

SABATO 18 GIUGNO

ore 11.00-23.00 > P.zza Vittorio Emanuele III

In Punta di Porchetta® Il panino degli chef

Panino con porchetta gluten free e non solo, a cura Gluten Free Expert Foligno, con il patrocinio di Aic Umbria

Enoteca del Sagrantino - Il luogo dove degustare i migliori vini del territorio, in collaborazione con la Strada del Sagrantino

Birroteca Artigianale- Le migliori birre artigianali Italiane selezionate da Fermento Birra

18.00 > Passeggiata guidata “Camminata al tramonto con pig-nic”

Sentieri panoramici tra i boschi di Gualdo Cattaneo, passando per la zona dei fossili, fino ad una vecchia cava di pietra in cima al monte Pelato dove si potrà ammirare non solo la vallata dei paesi di S. Terenziano e Grutti ma tutto il territorio di Todi, la valle de Tevere, da Perugia fino a Terni. La passeggiata culminerà con un suggestivo pig-nic al tramonto.

Info e prenotazioni (anche Whatsapp): 328.4385735 -328.0343434 - 338.1514636.

Costo € 15 (la quota comprende, assicurazione, guida, un cestino con un panino con la porchetta ed un dolcetto).

Partenza e arrivo: P.zza di San Terenziano. Durata escursione: circa 3 ore e 1/2

A cura di Ass. di p.s. per Grutti Ets

18.30 > Concerto live Sinatra in manouche “Le canzoni swing di Frank Sinatra, dei crooner italiano-americani e della tradizione swing italiana rivisitate in chiave jazz manouche”

Matteo Schifanoia alla voce, Lorenzo Capolsini e Matteo Parretta alle chitarre manouche e Lucio Esposito al contrabbasso.

11.00- 23.00 > Giardino del Castello Porchettiamo&Friends

Birroteca Artigianale -Le migliori birre artigianali Italiane selezionate da Fermento Birra

Il Cibo di Strada - Lampredotto toscano, trippa, arrosticini, torta al testo, olive ascolane, salsiccia calabrese e cocktail!

Dalle 17.00 a chiusura – Dj set The golden age

DOMENICA 19 GIUGNO

Ore 9.00 Passeggiata guidata “alla ricerca della storia della porchetta”

Dalla cava di pietra rosa di San Terenziano fino a Grutti, dove ripercorreremo la storia della produzione della porchetta, visitando i luoghi storici del luogo.

Partenza e arrivo: p.zza di San Terenziano Durata: circa 3 e 1/2 ore

Info e prenotazioni (anche Whatsapp): 328.4385735 - 328.0343434 - 338.1514636.

Costo € 15. A cura di Ass. di p.s. per Grutti Ets

ore 11.00-23.00 > P.zza Vittorio Emanuele III

La Piazza delle Porchette

In Punta di Porchetta® Il panino degli chef

Panino con porchetta gluten free e non solo, a cura Gluten Free Expert Foligno, con il patrocinio di Aic Umbria

Enoteca del Sagrantino - Il luogo dove degustare i migliori vini del territorio, in collaborazione con la Strada del Sagrantino

Birroteca Artigianale - Le migliori birre artigianali Italiane selezionate da Fermento Birra

18.00 > Spettacolo di pupazzi e laboratorio di sale colorato con Maria Luisa Morici.

Una storia di cibo e di una zuppa magica, che termina con un laboratorio sul sale…dalle sfumature rosa! Appuntamento gratuito, per bambini dai 4 anni in su prenotazione: whatsapp 3920452172

Dalle 19.30 > Concerto live Mariangela Belazzi e Sandro Paradisi, fead Juri Pecci. Musica word e popolare

Ore 11.00- 23.00 > Giardino del Castello Porchettiamo&Friends

Birroteca Artigianale - Le migliori birre artigianali Italiane selezionate da Fermento Birra

Il Cibo di Strada - - Lampredotto toscano, trippa, arrosticini, torta al testo, olive ascolane, salsiccia calabrese e cocktail!

12.00 – Musicanti PDU Pranzi Domenicali Umbri PDU

Dj Set