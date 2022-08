Tabù: al Museo San Francesco di Trevi un percorso tra teatro, arte e danza per raccontare la violenza sulle donne

Il Complesso Museale di San Francesco di Trevi punterà l'attenzione sul sempra attuale tema della violenza sulla donna. Lo farà il prossimo 11 Agosto attraverso la teatralità e l'espressività della danza, parlando della condizione della donna nei secoli attraverso le opere del Museo con l'intervento di Archeologi e Storici dell'Arte: un evento nato dalla collaborazione di Menti Associate e FREEfall Dance Company.

In occasione dello spettacolo il Complesso Museale di San Francesco di Trevi e Menti Associate proporranno una particolare visita guidata che seguirà la scia tematica dello spettacolo, un percorso all'interno del Museo che racconterà attraverso la storia, le opere d'arte e i manufatti, la figura femminile e che porrà attenzione sul delicatissimo tema.

Si partirà dal Museo Archeologico, dove tramite l'osservazione della Stele di “Clodia” si parlerà della condizione sociale della donna nell'Antica Roma, affrontando il tema della schiavitù e del raggiungimento della libertas, la concessione di una “libertà utopica” attraverso la manumissio.

Si passerà poi alle sale della Pinacoteca dove attraverso l'affresco del Maestro di Fossa si racconterà della Piaggia di Trevi dove sorsero diversi monasteri femminili di grande importanza.

Poi tutto prenderà forma attraverso i movimenti, i colori e le atmosfere dello spettacolo che si svolgerà al Chiostro di San Francesco: “Una bambola in scena. Una donna si racconta”.

La danza diventerà narratrice di momenti oscuri e crudi come il rapimento, il ricatto sessuale e psicologico, le botte: una costellazione di efferatezze che molti uomini compiono su troppe donne.

I movimenti della danza proposta da FREEfall Dance Company metteranno in scena anche percorsi mentali e sensazioni di smarrimento che inducono all’omertà e alla vergogna, un “carcere” tra pareti domestiche e un carcere astratto, mnemonico, che si edifica e si rafforza attraverso paure e pettegolezzi.

La tematica della violenza sulle donne affrontata con uno spettacolo contrastante, una cultura che spesso considera la prevaricazione e la violenza come aspetti possibili della relazione tra uomo e donna.

Al termine dell'evento i partecipanti sono invitati a partecipare ad una degustazione di prodotti tipici trevani.

Il programma

Ore 18:30 – Visita Guidata: La Donna nei Secoli, le Opere Raccontano

Ore 19:00 – Tabù. Una Bambola in Scena. Una donna si Racconta.

A seguire degustazione di prodotti tipici locali.