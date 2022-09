Suoni Controvento: Veronica Raimo, Naomi Berrill e il mago di Roompicapo

Oggi pomeriggio, 3 settembre alle 18, protagonista del format “Libri in cammino” sarà Veronica Raimo che presenterà suo libro “Niente di vero”, vincitore del premio Strega Giovani 2022 al Museo Eroli in Aurelio Saffi 4, alle 18. Durante l’evento, realizzato in collaborazione con il Comune di Narni, a dialogare con l’autrice sarà il giornalista e scrittore Giovanni Dozzini. Ingresso libero.

Il libro - Prendete lo spirito dissacrante che trasforma nevrosi, sesso e disastri famigliari in commedia, da Fleabag al Lamento di Portnoy, aggiungete l'uso spietato che Annie Ernaux fa dei ricordi: avrete la voce di una scrittrice che in Italia ancora non c'era. Veronica Raimo sabota dall'interno il romanzo di formazione. Il suo racconto procede in modo libero, seminando sassolini indimenticabili sulla strada. All'origine ci sono una madre onnipresente che riconosce come unico principio morale la propria ansia; un padre pieno di ossessioni igieniche e architettoniche che condanna i figli a fare presto i conti con la noia; un fratello genio precoce, centro di tutte le attenzioni. Circondata da questa congrega di famigliari difettosi, Veronica scopre l'impostura per inventare se stessa. Se la memoria è una sabotatrice sopraffina e la scrittura, come il ricordo, rischia di falsare allegramente la tua identità, allora il comico è una precisa scelta letteraria, il grimaldello per aprire all'indicibile. In questa storia all'apparenza intima, c'è il racconto precisissimo di certi cortocircuiti emotivi, di quell'energia paralizzante che può essere la famiglia, dell'impresa sempre incerta che è il diventare donna. Con una prosa nervosa, pungente, dall'intelligenza sempre inquieta, Veronica Raimo ci regala un monologo ustionante.

Domenica 4 settembre alle 18 sul prato del Ponte di Augusto, lungo il parco fluviale del Nera, arriva Simone Zanchini Quartet con “Casadei secondo me”. L’evento, realizzato in collaborazione con il Comune di Narni, è a ingresso libero. Sul palco: Simone Zanchini (fisarmonica, elettronics) al vivo con Stefano Bedetti (sassofoni), Stefano Senni (basso), Zeno De Rossi (batteria).

"In generale non mi sono mai interessati i tributi, gli omaggi, le rivisitazioni, le ho sempre trovate cosa vecchia, un po’ patetiche e legate al passato – così Zanchini descrive il progetto - Però, quando mi è stato chiesto di fare un tributo a “Secondo Casadei”, non ho potuto rifiutare. No, Casadei è un’altra cosa. Perché Casadei rappresenta il mio passato come quello di tutti i romagnoli e non solo un passato musicale ma di vita in senso generale. Perché se nasci in Romagna e decidi, a sette anni, di suonare la fisarmonica, Casadei diventa automaticamente una tappa obbligatoria che invade felicemente la tua vita. Sì, ho iniziato e sono cresciuto proprio con quei suoni. E oggi mi ritrovo onorato di poter mettere mano alle melodie composte da questo grande personaggio, nel tentativo di donare loro una nuova veste stilistica ed una odierna freschezza musicale, intrisa di tutte le contaminazioni che, attraverso il lungo percorso di studi, mi hanno formato, come la musica classica e il jazz".

Gli altri appuntamenti con il Festival di domenica 4 settembre

Alle 11.30 le note di “Suite dreams” di Naomi Berrill accompagneranno la riapertura dell’anfiteatro romano di Carsulae. Un evento realizzato in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Umbria e il Comune di Terni.

Oltre ad essere una polistrumentista, ha un’estrema versatilità di genere che le permette di collaborare con musicisti classici (Michael Nyman, Giovanni Sollima, Mario Brunello i 100 Cellos), jazz (Simone Graziano, Alessandro Lanzoni), contemporanei (AlterEgo, Time Machine Ensemble), barocchi e folk. Inoltre, collabora con la Compagnia Virgilio Sieni. Naomi Berrill dirige “High Notes”, festival musicale sulle Alpi Apuane. Suite Dreams è il suo terzo album, il primo per Warner Music.

Alle 16 spazio alla Caccia al tesoro del mago a Campello sul Clitunno (Campello Alto) con Roompicapo: aspiranti maghi e streghe, lo stregone vi mette alla prova! Dovrete comporre la pozione magica perfetta, ma gli ingredienti sono in una lingua a voi sconosciuta, solo risolvendo gli enigmi troverete l’incantesimo che vi farà tradurre la ricetta. Troverete un vero prestigiatore a cui recitare l’incantesimo nel meraviglioso castello di Campello. Penotazioni: 329 5758765 – 392 5245864. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Campello sul Clitunno.