Corrado Formigli e Stefano Massini, se il pianeta affonda e l'orchestrina continua a suonare

Sempre in costruzione il cartellone 2024 di Suoni Controvento, festival estivo di arti performative promosso da Aucma con il sostegno del ministero della Cultura e della Regione Umbria, che continua ad annunciare alcuni degli appuntamenti che animeranno l'estate umbra in arrivo. L'associazione svela ora un evento che prenderà il via il prossimo 7 agosto alle 21 nella suggestiva cornice del Teatro Romano di Spoleto dove protagonisti del palco saranno Corrado Formigli e Stefano Massini con "Titanic ovvero il pianeta affonda ma l'orchestrina continua a suonare". I due artisti saranno accompagnati dalla musica dal vivo di Tazio Aprile (tastiere), Luca “Roccia” Baldini (basso), Massimo Ferri (chitarre) e Mariel Tahiraj (violino).

«Anche quest’anno siamo felici di poter collaborare ed essere presenti nella programmazione di Suoni Controvento – commenta Silvia Casciarri, direttore del Museo archeologico nazionale e Teatro romano di Spoleto - Il Teatro Romano di Spoleto è una suggestiva cornice e rappresenta un luogo speciale per eventi di alto livello come lo spettacolo di Massini e Formigli. Poter fondere l’esperienza teatrale e musicale con la storia e l’archeologia rappresenta un’occasione unica per sottolineare il valore di questo luogo ricco di storia attraverso un progetto sinergico di valorizzazione che vede la collaborazione di più soggetti».

Sul palco - Eventi climatici senza precedenti si stanno abbattendo sul pianeta terra, gridando un’emergenza che non è più negabile. Tifoni distruttivi, incendi indomabili e la colonnina di mercurio che ormai sfida i record di anno in anno, in una vera e propria escalation. Eppure le masse non sembrano colpite, e la narcosi continua nel silenzio generale, come se l’ambiente dovesse pagare l’inevitabile prezzo del nostro benessere e dell’umano progresso. Esistono però delle regole, minime, concrete, semplicissime, per evitare al Titanic l’impatto con l’iceberg? Dopo aver varcato il traguardo di oltre 200 puntate insieme a Piazzapulita, la coppia formata da Corrado Formigli e Stefano Massini approda adesso sui palchi teatrali, con uno spettacolo dal vivo in cui le dieci regole per salvarci dal naufragio creano l’occasione per un incontro fra tre linguaggi: giornalismo, story telling e musica. Un esperimento di teatro civile, che finalmente tenta di accendere una luce sulla crisi climatica troppo a lungo ignorata.