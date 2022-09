A Suoni Controvento è l'ora delle passeggiate letterarie di Libri in Cammino: tra Assisi, Narni, Fossato di Vico e Campello

Appuntamento con le passeggiate letterarie di “Libri in cammino” sabato 3 settembre per Suoni Controvento, festival estivo di arti performative che ha animato le più suggestive location naturali dell'Umbria nel corso di tutta la stagione estiva. Partenza alle 9 sul monte Subasio di Assisi con Marco Malvaldi che presenterà “Bolle di sapone”, ultimo romanzo della fortunata serie sui vecchietti del BarLume dalla quale è stata tratta la serie televisiva con Filippo Timi e Lucia Mascino. In questa nuova commedia gialla dell’autore toscano, ambientata in pieno lockdown, i vecchietti del BarLume trovano ancora una volta “l’occasione per non farsi i fatti loro”.

A dialogare con l’autore sarà Paolo Mirti, direttore artistico di "VentiMilaRigheSottoiMari in Giallo" Festival del noir e del giallo civile di Senigallia. La passeggiata letteraria, a cura di I tuoi cammini e realizzata in collaborazione con la Città di Assisi, partirà dal parcheggio della Bolsella- Si proseguirà poi per un viale alberato fino a Fonte Bregno passando da Madonna della Spella. Lunghezza percorso 6 chilometri, dislivello 200 metri, difficoltà E. Costo escursione euro 5. Informazioni e prenotazioni: 335 6468058

Alle 17 “Libri in cammino” sarà a Narni dove si terrà la passeggiata letteraria con Veronica Raimo che presenterà il suo libro “Niente di vero”, vincitore del premio Strega Giovani 2022.

A dialogare con l’autrice sarà il giornalista e scrittore Giovanni Dozzini. La passeggiata letteraria, a cura di Narni 360 e realizzata in collaborazione con il Comune di Narni, partirà dalla stazione di Nera Montoro. Si raggiungerà poi il sito fluviale delle Mole di Narni, da dove si ripartirà seguendo il percorso ciclabile delle Gole del Nera fino al suggestivo paese di Stifone. Percorso ad anello, distanza totale 4,5 chilometri, dislivello 0, difficoltà T. Informazioni e prenotazioni: 347 2521349

Alle 17.45 si terrà l’ultimo appuntamento con “Poesie nascoste controvento”, passeggiata esperienziale a Fossato di Vico con partenza da piazza Garibaldi fino al Parco Eolico e laboratorio di Metodo Caviardage®? con Riccardo Ruspi. Il Metodo Caviardage®? è un metodo di scrittura poetica che attraverso un processo ben definito aiuta a scrivere poesie e pensieri partendo non da un foglio bianco, ma da fogli di libri destinati al macero o fogli di giornali e riviste. In un pomeriggio, immersi nella natura e nell’arte, porterà i partecipanti a raccontare, attraverso il loro componimento, le emozioni vissute nella magia del Parco Eolico. Informazioni e prenotazioni: 333 4772463 - riccardo.ruspi@gmail.com

Alle 18.30 spazio alla musica al Tempietto del Clitunno a Campello sul Clitunno con le note di “Suite dream” della violoncellista, chitarrista e cantautrice irlandese, ma residente a Firenze, Naomi Berrill. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Campello sul Clitunno e la Direzione Regionale Musei Umbria.

Oltre ad essere una polistrumentista, ha un’estrema versatilità di genere che le permette di collaborare con musicisti classici (Michael Nyman, Giovanni Sollima, Mario Brunello i 100 Cellos), jazz (Simone Graziano, Alessandro Lanzoni), contemporanei (AlterEgo, Time Machine Ensemble), barocchi e folk. Inoltre, collabora con la Compagnia Virgilio Sieni. Naomi Berrill dirige “High Notes”, festival musicale sulle Alpi Apuane. Suite Dreams è il suo terzo album, il primo per Warner Music.