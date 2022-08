Suoni Controvento, è la volta di "Favolando” tra clarinetto e fisarmonica a Fossato di Vico

Prossimo appuntamento per il festival estivo di arti performative Suon Controvento il 13 agosto alle 21 in piazza San Sebastiano a Fossato di Vico. Dopo il successo del concerto della Notte di San Lorenzo per Karima a Montefalco, sarà “Favolando” con protagonisti Francesco Bearzatti (sax tenore, clarinetto) e Carmine Ioanna (fisarmonica) ad allietare il pubblco.

Da sempre frequentatore delle musiche più diverse, Francesco Bearzatti si presenta in questo progetto musicale, legato all’omonimo disco, in una veste piuttosto lontana da quella del suo quartetto Tinissima: lo troviamo infatti a duettare con un fisarmonicista irpino, Carmine Ioanna, in nove brani, un terzo dei quali completamente improvvisati e gli altri sulla stessa falsariga, ma approfittando di temi o loro, o tratti dalla musica tradizionale.

Bearzatti alterna il clarinetto al sax tenore, ma con entrambi mantiene sempre alte la tensione e l'esplosività, pur al variare delle tematiche, sempre in strettissimo dialogo con Ioanna, che interagisce usando la fisarmonica in modo tutto sommato convenzionale, ma anche con un'agilità e una varietà di stilemi encomiabili e perfetti per il contesto.



Biglietti in omaggio con Hera Comm

Per tutta la durata del Festival, il gruppo Hera multiutility partner di Suoni Controvento, offre biglietti per eventi a pagamento della rassegna. Per usufruire dell'opportunità, occorrerà visitare la sezione dedicata sul sito Hera Comm Controvento (https://heracomm.gruppohera.it/eventi/suoni-controvento), scegliere l’evento che interessa e riempire l'apposito format. Inserendo nome cognome e indirizzo mail, si potrà ricevere il biglietto per lo spettacolo (fino a esaurimento).