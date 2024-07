Suoni Controvento: musica, sociale e danza ad alta quota per la prima settimana dell'ottava edizione

Pronto a tornare in scena Suoni Controvento, festival estivo di arti performative promosso da Associazione umbra della canzone e della musica d'autore (associata AssoConcerti) con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Umbria, Fondazione Perugia e Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni, che quest'anno taglia il nastro dell'ottava edizione con un cartellone ricco di appuntamenti culturali tra musica, teatro, danza, momenti di confronto su temi sociali attuali, gaming, passeggiate letterarie e "scoperte serali" con percorsi immersi nella natura del cuore verde d'Italia.

In questa prima settimana si spazierà dalla musica, con le note della Utah State University Jazz Orchestra e del pianista Claudio Vignali, alla danza, con la performance in alta quota delle giovani danzatrici di Danz’Art su coreografia di Afshin Varjavandi, passando per il primo dei quattro panel nell’ambito del nuovo progetto Rai Umbria e Suoni Controvento per il sociale che metterà sotto i riflettori il tema della disabilità.

Martedì 9 luglio alle 21.15 in piazza Fiorucci a Pietralunga tappa dell'European tour della Utah State University Jazz Orchestra diretta dal maestro Max Matzen (ingresso libero). Evento realizzato in collaborazione con Jazz Around.

La Utah State University Jazz Orchestra è tra le migliori formazioni jazz collegiali degli Stati Uniti occidentali. Composta per lo più da laureandi in musica, l'orchestra jazz della Usu si esibisce per il pubblico di tutta la regione delle Montagne Rocciose. Nel 2015, l'ensemble ha ricevuto un premio Downbeat™ per il suo disco “Europa”. Diretta dal maestro Max Matzen, la Usu Jazz Orchestra è al suo secondo tour europeo.

A comporla sono cinque sassofoni (contralto, tenore e baritono), quattro trombe, quattro tromboni, pianoforte, chitarra, basso e batteria, ed esegue una varietà di big band e musica jazz contemporanea. Il Jazz Ensemble si esibisce, in tre concerti all'anno, alla Usu insieme alla Jazz Orchestra, oltre a occasionali esibizioni in festival e scuole superiori. Il gruppo partecipa annualmente con artisti ospiti di fama nazionale e si esibisce anche in occasione dell'evento annuale di tre serate di cena/danza chiamato "Jazz Night at Elite Hall", che si tiene a febbraio. Questo evento storico include anche vocalisti jazz che fanno l'audizione per cantare con entrambe le big band.

Ingresso libero

Per l'occasione, anche una cena di beneficenza a favore di Airc, "Un tartufo per la ricerca", tra piazza VII Maggio e piazza Fiorucci. Per partecipare: Federica 366 8030403 - Roberta 347 9656951.

Venerdì 12 luglio alle 18 all'auditorium San Francesco al Prato a Perugia Rai Umbria e Suoni Controvento per il sociale con il primo dei quattro panel “Disabilità e diversità tra sport e lavoro, ripartendo dai territori”. Introduce Maria Concetta Mattei (direttrice della Scuola di Giornalismo di Perugia), saluti della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, intervengono Alessandra Locatelli (ministro per la Disabilità), Paola Fioroni (presidente Osservatorio disabilità Regione Umbria), Giuseppe Sangiovanni (direttore Rai Pubblica Utilità), Domenico Ignozza (presidente regionale Coni), Francesca Cesarini (atleta e influencer), Marina Cuollo (Fondazione Diversity), Maria Rosi (responsabile Scuola per il Cip Umbria). L’evento sarà completamente seguito da un interprete Lis e con una audiodescrizione per i non vedenti grazie a Rai Pubblica Utilità.

Diversità e inclusione sociale, questi i temi al centro del dibattito. Nello sport, nel lavoro, nella vita di ogni giorno: la diversità diventa superabile. Superabile o super-abile? È possibile andare oltre? Abbattere le barriere fisiche e mentali? Sì, grazie ad una educazione emotiva all’insegna dell’inclusione sociale, attraverso le istituzioni, la cultura, la tecnologia, la comunicazione e il lavoro.

Ingresso libero

Sabato 13 luglio alle 18 al Rifugio Cai Madonna della Spella a Spello concerto di Claudio Vignali al piano solo per l'evento realizzato in collaborazione con Jazz Around (ingresso libero).

Il panorama sconfinato della catena dei monti Sibillini farà da cornice a un viaggio musicale in cui tradizione e modernità si uniscono. Un universo artistico in cui istintività, composizioni complesse, improvvisazione totale, virtuosismo e minimalismo convivono al servizio della musica.

Claudio Vignali è vincitore del terzo premio assoluto al più importante concorso internazionale per pianoforte jazz, “Parmigiani Montreux International Jazz Piano Solo Competition 2013”, dove era stato precedentemente selezionato tra 10 pianisti jazz under 30 in tutto il mondo. Vincitore del primo premio al “Concorso Internazionale di Musica Moderna Onde Sonore”, semifinalista al “Nottingham International Jazz Piano Solo Competition” nel 2012 e 2014 dopo essere stato selezionato entrambe le volte tra 12 pianisti jazz in tutto il mondo, finalista al “Premio Massimo Urbani”.

Ingresso libero

La passeggiata - Per l’occasione, per gli amanti delle passeggiate, alle 15.15 si parte per le “scoperte serali in Umbria” con TraMontana Guide dell’Appennino e Maja Trek & Adventures dal paese di Collepino fino al rifugio della Spella per assistere al concerto.

Informazioni: percorso ad anello, distanza 6,5 km, dislivello +400 m, difficoltà E

Quota di partecipazione (solo escursione): euro 10

Prenotazioni (entro il 12 luglio): Raffaele 335 12 51 250 - Patrizia e Francesco 347 11 53 245 - 347 555 19 40

Domenica 14 luglio alle 18 a Pian di Monte sul monte Cucco (area decollo sud) si va a passi di danza con Danz'Art diretto da Cecilia Monacelli e "The garden - Il giardino", coreografia e concept a cura di Afshin Varjavandi.

Giovani danzatrici si interrogano sulla natura delle cose e sull’esistenza stessa, in una danza scevra da definizioni, tra contemporaneo, urban e movement research. “The garden - Il giardino” è l’allegoria della vita, dove tutto muta e si trasforma inesorabilmente: le giovani donne cambiano identità, in un flusso ancestrale, lontano da condizioni spazio-temporali. Da figure fantastiche ispirate alle donne liquide dei dipinti di Gustav Klimt, a creature ibride tra mondo animale e vegetale, per tornare alla loro natura umana di donne contemporanee, bisognose di uguaglianza, libertà, emancipazione e di essere amate. Per affermare, infine, che il segreto della vita, l’essenza di tutto, consiste nell’equilibrio: la capacità rara di rimanere in bilico tra concretezza e immaginazione, come delle funambole.

Ingresso libero