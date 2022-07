Suoni Controvento, concerto di apertura alle luci dell'alba con il violoncello di Mario Brunello e due anteprime "Slow"

Orario non disponibile

Quando Dal 16/07/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Sarà un artista d’eccezione con un concerto speciale alle prime luci dell'alba a inaugurare la sesta edizione di Suoni Controvento, festival itinerante di arti performative che nel 2022 toccherà 21 comuni umbri: le note di Mario Brunello, il prossimo 16 luglio nella piazza Superiore della Basilica di San Francesco di Assisi, alle 6.30 offrirà Capricci, ciaccone, passacaglie di autori vari del ‘600, musiche di J.S. Bach Suite per violoncello n. 1 & n. 2. Il concerto è a ingresso libero realizzato in collaborazione con il Comune della Città di Assisi e la Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi.

Mario Brunello è uno dei più completi e ricercati artisti della sua generazione. Solista, direttore, musicista da camera e di recente pioniere di nuove sonorità con il suo violoncello piccolo, è stato il primo europeo a vincere il Concorso ?aikovskij a Mosca nel 1986.

Brunello suona un prezioso Maggini dei primi del Seicento, al quale ha affiancato negli ultimi anni il violoncello piccolo a quattro corde. Questo strumento, molto usato in epoca Barocca, è costruito nella tipica accordatura violinistica (mi, la, re, sol), ma un’ottava più bassa, mantenendo quindi la profondità e le sfumature più scure tipiche del violoncello. Proprio queste peculiarità hanno spinto Brunello ad esplorare i capolavori musicali del repertorio per violino di Bach, Vivaldi, Tartini e contemporanei.

Colazione con vista - In occasione del concerto di Mario Brunello, il bar San Francesco, con terrazza con vista sulla Basilica, sarà eccezionalmente aperto a partire dalle 5.30.

Le anteprime di Suoni Controvento Slow

Il concerto di inaugurazione sarà anticipato da due anteprime Slow, ramo del Festival che vuole valorizzare i borghi umbri puntando sul turismo lento, sostenibile ed esperenziale.

Il 9 luglio alle 21.30 a Villa Anita di Sigillo, in occasione della 21esima edizione dei Campionati europei di Volo libero, si esibirà il Saxophone Ensemble degli allievi del Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia Roberto Todini (sax soprano), Catia Bertolini (sax alto), Simone Cojocaru (sax soprano), Cristian Torzuoli (sax tenore), Lorenzo Ronti (sax baritono). Musiche di Duke Ellington, Scott Joplin, G.Gershwin, Astor Piazzolla, Gioacchino Rossini.

Concerto a ingresso libero realizzato in collaborazione con il Comune di Sigillo, il Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia e Sigillo Notti in Volo.

Il 15 luglio a Monteleone di Spoleto, borgo per la prima volta toccato dal Festival, sarà invece la volta di Sara Jane Ceccarelli con il progetto “Milky Way”.

Concerto a ingresso libero, realizzato in collaborazione con il Comune di Monteleone di Spoleto.

Suoni Controvento è promosso da Aucma con il sostegno della Regione Umbria, della Fondazione Perugia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e di Sviluppumbria